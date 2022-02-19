نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط ميتسوبيشي اتراج في السعودية بدون دفعات مقدمة فقط بـ597 ريال سعودي لمدة 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط ميتسوبيشي اتراج في السعودية ، تعد Mitsubishi Attrage من السيارات رخيصة الثمن كثيراً ولكن لها وزن ثقيل بالأسواق العالمية لأنها تجمع بين السعر المناسب والموفر والمواصفات القياسية التي تجعل الكثير من المُستهلكين ومن يهتمون بالسيارات يفكرون بشرائها، اتراج من السيارات التي لها شعبية عالمية بفضل محركها وتصميمها الخارجي المميز، نقدم عروض تقسيط ميتسوبيشي اتراج في السعودية والتي تعرضها الجهة المانحة للعرض بدون دفعة أولى بسعر رمزي كل شهر لمدة 60 شهر لمن يرغبون بـ امتلاك سيارة جديدة أسعارها ليست باهظة وأيضًا قسط مُغري علاوة على أنها بدون دفعات مقدمة وهذا المميز في العرض.

مواصفات Mitsubishi Attrage 2022

أولاً: محرك سيارة ميتسوبيشي اتراج 2022

محرك اتراج 2022 هو ثلاثي الأسطوانات تصل قوته إلى 76 حصان، وعزم دورانه إلى 100 نيوتن لكل متر، مع ناقل حركة INVECS-III CVT، قوة تسارع اتراج هي 100-0 كم لكل ساعة 13.3 ثانية، وقد تصل قوة اتراج عند التسارع إلى 170 كم في الساعة.

وسائل الأمان والسلامة في ميتسوبيشي اتراج 2022

تعد اتراج من السيارات التي هيكلها صلب لـ يمتص الصدمات، كما أن السيارة مزودة بـ نظم تثبيت السرعة و6 من الوسائد الهوائية، وتثبيت مقاعد الأطفال، والتوزيع الإلكتروني للفرامل وعدم انزلاق الفرامل، وتحذير ضد أي صدام، والمساعدة في صعود المرتفعات.

ثانياً: تصميم اتراج الخارجي

يبلغ طول اتراج 4.305 ملم، وعرض السيارة 1.670 ملم، أما ارتفاع السيارة فـ يبلغ 1.515 ملم، وقاعدة العجلات 2.550 ملم، وزن السيارة خفيف وهذا يساعد على قلة استهلاك الوقود المستخدم، كما تتميز ميتسوبيشي اتراج على تصميم ايرودنياميكي رياضي مع شبك امامي ليجعل مظهر السيارة مميز مع مصابيح أمامية وخلفية من الـ LED.

تفاصيل تقسيط ميتسوبيشي اتراج في السعودية

يمكن تعبئة نموذج طلب التمويل لشراء سيارة ميتسوبيشي اتراج 2022 1.2 GLX LL الجديدة بالتقسيط، كتابة الاسم الرباعي بالكامل ورقم الجوال، وكتابة البريد الإلكتروني صحيحًا، وذكر أسم المدينة، وكتابة الدخل الشهري صحيح.

القسط الشهري للسيارة: 597 ريال سعودي.

قيمة سعر Mitsubishi Attrage من المعارض في السعودية: 38.000 ريال سعودي.

من المعارض في السعودية: 38.000 ريال سعودي. ميزة تقسيط السيارة بدون دفعات مقدمة.

مدة تقسيط اتراج 2022: 60 شهر.

يمكن الاتصال بالرقم الموضح أدناه للاتفاق مع المورد، أو معرفة تفاصيل أكثر حول تقسيط اتراج.

صور سيارة ميتسوبيشي اتراج 2022