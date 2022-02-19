أرخص عروض التقسيط..ب 600 ريال عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 من عبد اللطيف جميل لمدة 5سنوات بمواصفات جبارة

ب 600 ريال عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 من عبد اللطيف جميل لمدة 5سنوات، عروض تقسيط سيارة كورولا في باسعودية من بين عروض التقسيط المتميزة للغاية التي يتم تقديمها لكافة العملاء من خلال المعارض الخاصة بشركة عبد اللطيف جميل، والتي توفر العديد من عروض التقسيط لأنواع الموديلات المتنوعة للسيارات، والتي من أهمها السيارة بموديل تويوتا كورولا لهذه الماركة العالمية من السيارات التي تتمتع بالعديد من المزايا والمميزات، وفي السطور القادمة سوف نتعرف على أهم المواصفات والمميزات التي تمتلكها السيارة.

ب 600 ريال عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022

عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 من قبل عبد اللطيف جميل متميزة للغاية واشترطت أن يقوم العميل بدفع أقساط شهرية.

من قبل عبد اللطيف جميل متميزة للغاية واشترطت أن يقوم العميل بدفع أقساط شهرية. يبدأ القسط الشهري من 600 ريال سعودي لوفت طويل، وقد تصل حتى خمس أعوام.

قيمة الدفعة الأولى تبلغ نحو 35.145 ريال سعودي، أما بالنسبة لقيمة المبلغ الذي يتم دفعة للعميل بالدفعة الأخيرة يبلغ نحو 29.640 ريال سعودي.

أما بالنسبة لسعر سيارة تويوتا كورولا 2022 بمعرض شركة عبد اللطيف جميل للشراء قد يبلغ نحو 70.300 ريال سعودي.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022