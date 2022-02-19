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عمر شويل - جدة أرخص عروض التقسيط..ب 600 ريال عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 من عبد اللطيف جميل لمدة 5سنوات بمواصفات جبارة - ثقفني
ب 600 ريال عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 من عبد اللطيف جميل لمدة 5سنوات، عروض تقسيط سيارة كورولا في باسعودية من بين عروض التقسيط المتميزة للغاية التي يتم تقديمها لكافة العملاء من خلال المعارض الخاصة بشركة عبد اللطيف جميل، والتي توفر العديد من عروض التقسيط لأنواع الموديلات المتنوعة للسيارات، والتي من أهمها السيارة بموديل تويوتا كورولا لهذه الماركة العالمية من السيارات التي تتمتع بالعديد من المزايا والمميزات، وفي السطور القادمة سوف نتعرف على أهم المواصفات والمميزات التي تمتلكها السيارة.
ب 600 ريال عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022
- عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 من قبل عبد اللطيف جميل متميزة للغاية واشترطت أن يقوم العميل بدفع أقساط شهرية.
- يبدأ القسط الشهري من 600 ريال سعودي لوفت طويل، وقد تصل حتى خمس أعوام.
- قيمة الدفعة الأولى تبلغ نحو 35.145 ريال سعودي، أما بالنسبة لقيمة المبلغ الذي يتم دفعة للعميل بالدفعة الأخيرة يبلغ نحو 29.640 ريال سعودي.
- أما بالنسبة لسعر سيارة تويوتا كورولا 2022 بمعرض شركة عبد اللطيف جميل للشراء قد يبلغ نحو 70.300 ريال سعودي.
مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022
- تملك السيارة سعة محرك لسيارة تويوتا كورولا 1600 سي سي، حيث أن تتسارع السيارة بداية الصفر وتصل لمئة كيلة متر بخلال 10 ثواني فقط.
- يوجد بالسيارة ناقل حركة أوتوماتيكي يدعم العمل بحوالي خمس سرعات متنوعة.
- يوجد داخل سيارة تويوتا كورولا 2022 الكثير من أنظمة الأمان منها مكابح مانعة للانغلاق، وأيضاً نظام يقوم بتوزيع الفرامل بشكل إلكتروني.
- سيارة تويوتا كورولا 2022 مزودة بالعديد من وسائل الأمان منها توفير وسائد هوائية وأيضاً أنظمة الثبات الإلكتروني.
- يوجد في السيارة لمبات ليد الموفرة للطاقة، كما أن يوجد بها مكيف خاص بتحسين درجة الحرارة في السيارة من الداخل.
- الطول الكلي للسيارة يبلغ نحو 4630 مليمتر، أما العرض فقد يصل نحو 1780 ملليمتر، كما أن ارتفاع السيار يبلغ 371 لتر، المحرك الموجود بالسيارة ينتج عنه قوة 120 حصان.
- وعزم الدوران الخاص بالسيارة يصل حتى 154 نيوتن لكل متر بالسيارة، ويوجد بها جنوط رياضية بمقاس نحو 16 بوصة.
- يوجد بالسيارة مصابيح أمامية وخلفية تمكن الرؤية بالنهار وأثناء الضباب، كما أنها اقتصادية باستهلاك الوقود وتستهلك نحو 6.8 لتر عند السير لمسافة 100 كيلو متر.
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