نقدم لكم مجموعة سيارات مستعملة بالتقسيط من مجموعة عبد اللطيف جميل لتمويل السيارات، حيث يبحث الكثير من الشباب عن امتلاك سيارة تكون مستعملة ولكن بحالة ممتازة واسعارها في متناول الأيدي، لذلك يأتي هنا دور شركات وتوكيلات السيارات لعمل عروض ممتازة على السيارات المستعملة التي تكون بحالة الزيرو تمامًا وبأسعار مخفضة قليلاً عن سعر السيارات الجديدة، حيث ارتفع مؤخرًا سعر السيارات الجديدة لذلك يبحث الكثير عن سيارات كسر زيرو وتكون بحالة الجديدة واسعارها تكون مخفضة وايضًا بالتقسيط.

سيارات مستعملة بالتقسيط

يوجد الكثير من الأشخاص الذين يبحثون داخل المملكة العربية السعودية وخارجها عن سيارات مستعملة بالتقسيط وهنا سوف نقوم بتوضيح السيارات التي تم عرضها من قبل مجموعة عبد اللطيف جميل لتمويل السيارات ونوضح القسط الشهري لكل نوع سيارة داخل العرض.

سيارة تويوتا كامري 2017 مستعلمة وبالتقسيط

تلك السيارة مستعملة وليست جديدة.

كما أن لها ضمان من شركة عبد اللطيف جميل لمدة 3 سنوات.

السيارة موديل 2017.

تويوتا كامري هي سيارة تنتمي إلى الفئة سيدان.

اللون المتوفر للبيع هو اللون الرمادي.

كما أن ناقل الحركة هو ناقل اوتوماتيك.

تتواجد السيارة بالرياض.

القسط الشهري للسيارة هو 1.630 ريال سعودي.

سيارة تويوتا اف جي كروز 2021

هذه السيارة هي سيارة مستعملة عائلية، كما أن ناقل الحركة بها أوتوماتيك وقد قطعت سيارة تويوتا اف جي كروز مسافة 1500 كما أن اللون المتوفر للسيارة هو اللون الأحمر، توجد السيارة في الرياض، يعرضها عبد اللطيف جميل بسعر الكاش والتقسيط حيث يبلغ سعرها الكاش 155.250 ريال سعودي، وأيضًا سعر التقسيط المتوفر هو 3.300 ريال سعودي.

فورد تروس 2020

السيارة مستعملة موديل 2020.

كما أن ناقل الحركة بها أوتوماتيك.

السيارة معروضة للبيع باللون الأسود الخارجي.

متوفرة الآن في فرع الرياض.

كما تنتمي للفئة سيدان.

سعر الكاش لسيارة فورد تروس 2020 هو 92.742 ريال سعودي.

كما أن السيارة متوفرة بنظام التقسيط والقسط الشهري لها هو 2.126 ريال سعودي.

سيارات مستعملة بالتقسيط من نيسان

نوع السيارة المعروضة للبيع هي نيسان التيما 2021 سيارة مستعملة تنتمي السيارة إلى فئة سيارات سيدان، كما أن السيارة متوفرة باللون الأبيض وهي متواجدة الآن في الرياض، وناقل الحركة بها هو ناقل أوتوماتيك سعر الكاش الخاص بالسيارة هو 94.836 ريال سعودي، كما أن السيارة متوفرة بقسط شهري ويبلغ 2.016 ريال سعودي.