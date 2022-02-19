سيارات هيونداي وتويوتا مستعملة بحالة نظيفة للبيع بأقل سعر، توفرت ضمن عروض حراج السيارات الأسبوعية سيارة هيونداي سوناتا 2016 للبيع بمدينة الرياض، ماكينة بنزين 4 اسطوانات بحجم 2400 سي سي وناقل الحركة أوتوماتيكي وكلاهما على الشرط. السيارة نظيفة عدادها 231 ألف كم وحالة البودي وكالة بالكامل باستثناء حكة بسيطة في الرفرف الأمامي الأيمن بدون تعديل. تتميز بنظام تثبيت السرعة، نظام كهربائي للتحكم في الزجاج والأبواب أوتوماتيكياً، تحكم من المقود ومكيف أوتوماتيك، صندوق خلفي كهربائي وفتحة سقف بانوراما، مقاعد مخمل وجنوط مقاس 18 إنش، شاشة وسطية صغيرة و6 مكبرات الصوت، حساسات ركن و كاميرا خلفية وإضاءات ليد. وصل أعلى سوم إلى 37 ألف ريال.

سيارات مستعملة للبيع بأقل سعر

توفرت للبيع بالرياض سيارة تويوتا كورولا مستعملة موديل 2015 فئة نص فل، ماكينة 4 اسطوانات بحجم 1600 سي سي والجيربوكس أوتوماتيكي، الاستمارة سارية والفحص جديد والصيانات في بترومين وبلغت قراءة عدادها 156 ألف كيلو متر. تتميز بإمكانية التشغيل بصمه، شاشه وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، حساسات أمامية وخلفية، المقاعد مخمل والزجاج والأبواب كهربائية. السيارة موفرة جداً في استهلاك الوقود ويوجد معها عدد 2 مفتاح اسبير. وصل أعلى سوم إلى 36 ألف و500 ريال.

توفر للبيع بالطايف سيارة تويوتا كامري مستعملة 2017 فئة ليمتد، ماكينة 4 اسطوانات بحجم 2500 سي سي والجيربوكس أوتوماتيكي. البودي شرط ما عدا حكة بسيطة والكفرات مغيرة بالوكالة والممشى لم يتخطى 152 ألف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية، مقاعد مخمل بتحكم كهربائي، شاشة وسطية تدعم أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، فتح السيارة بالريموت وأقفال آلي للأبواب، مكيف يدوي ونظام صوتي فاخر بـ6 مكبرات للصوت، إضاءات ليد بالكامل و إشارات على المرايا الجانبية مع الطي أوتوماتيك. وصل أعلى سوم على السيارة إلى 46 ألف ريال.

عروض بيع سيارات مستعملة

وفي آخر عروض اليوم توفرت للبيع بجدة سيارة هيونداي اكسنت مستعملة 2013 فئة فل كامل، ماكينة 4 اسطوانات بحجم 1600 سي سي والجيربوكس أوتوماتيكي تبترونيك، السيارة منوة المستخدم وعدادها يصل إلى 310 ألف كيلو متر ولونها الخارجي بحري سماوي. تتميز بجنوط كروم، مسجل وكالة، حساسات خلفية، مقاعد مخمل، إمكانية التحكم من خلال المقود، كشافات ضباب وفتحة سقف، محرك اقتصادي موفر للوقود بخاصية eco. وصل أعلى سوم إلى 20 ألف ريال والسعر المطلوب 23 ألف ريال.