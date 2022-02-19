نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض سيارات مستعملة بالتقسيط يبدأ من 30 ألف ريال للسعوديين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة السيارات المستعملة هي من أفضل أنواع السيارات الموجودة والتي يبحث عنها عدد أفراد كثيرة، لأنها تحتوي على نخبة واسعة من الموديلات المتنوعة على مدار السنوات الماضية، وهناك سيارات تكون بحالة جيدة وهناك البعض الأخر الذي يحتاج إلى بعض من التعديلات الخفيفة، كما يرغب البعض، ولكن إذا كنت تبحث عن موديل معين فيمكنك اللجوء إلى المعارض أو الوكلاء المعتمدين لدى بعض الشركات السعودية أو البنوك، ومن خلاله سوف تحصل على سيارتك بسعر قليل ويمكنك تقسيط الباقي على شهور، أو وفق ما يتم بين العملاء والوكيل، وهناك تمويل للسيارات المستعملة بالتقسيط المريح وفي متناول أيدي الجميع، والموديلات المتنوعة كما تحب.

لماذا يفضل المستهلكين السيارات المستعملة؟

يوفر لك البنك عروض تمويلية كثيرة ومتنوعة للسيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية، عروض سيارات جديدة موديل 2022 بدون مقدم، وتستحوذ السيارات المستعملة على كثير من أهتمامات المواطنين والمقيمين في المملكة نظرا بسبب قلة أسعارها مقارنة بالسيارات الجديدة، وأيضا أبرز ما يبحث عنه المستهلك هو توافر كثير من الأنواع للمفاضلة بينهم، بالإضافة إلى توافر قطع غيار السيارات المستعملة، حتى أن حدث بعض الأعطال يكون من السهل العثور علي قطع الغيار المناسبة له، وبالإضافة إلى أبرز ما يبحث عنه مستهلكي السيارات المستعملة عدد الكيلومترات والكمليات الموجدة بها، وسهولة كشف الأعطال بها هذا ما يبحث عنه بعض المستهلكين بالإضافة إلى أشياء أخرى قد تختلف من شخص إلى أخر.

تمويل سيارات مستعملة

يوفر بنك الرياض أقوى وأفضل أنواع التمويلات للسيارات المستعملة بسعر يبدأ من 30 ألف ريال وحتى 250 ألف ريال بالتقسيط المرن، وفترة السداد للأقساط تستمر حتى 3 سنوات، ويمكنك أختيار التمويل إذا كان بتحويل الراتب أو بدون تحويل الراتب، قرض سيارات مستعملة بدون كفيل، كما أنه متوافق مع أحكام الشريعة لمن يبحث إذا كان إسلامي، ومتاح أيضا للسعودية وللمقيمين على المملكة العربية السعودية، ولكن يجب عليك أن تتوافر بك الشروط المطلوبة لكي تحصل على التمويل بإجراءات سريعة وغير معقدة.

شروط تمويل السيارات المستعملة للمواطنين والمقيمين

للمواطنين السعوديين ولمن يرغب بتحويل الراتب إلى بنك الرياض فيجب أن لا يقل العمر عن 21 عاما، الراتب يبدأ من 4000 ريال، خطاب تحويل الراتب، قرض يبدأ من 2000 ريال بدون كفيل، أما من لا يتم تحويل رواتبهم إلى البنك فيجب أن يكون الراتب لا يقل عن 6000 ريال والعمر لا يقل عن 21 عاما، وتكون مدة الخدمة بجهة العمل لثلاثة شهور، أما لغير السعوديين المحول رواتبهم للبنك فيكون هناك بعض الشروط وهي أن يكون العمر لا يقل عن 21 عاما والراتب يبدأ من 4000 ريال، ومدة الخدمة 3 شهور، أما الغير محول رواتبهم للبنك فيكون العمر فوق 21 عاما، براتب 8000 ريال، والعمل بالوظيفة لمدة ثلاثة شهور.

السيارات المقبولة داخل العرض التمويلي

هناك بعض السيارات المعلن عنها ويتم قبولها داخل العرض التمويلي للسيارات المستعملة، منها سيارات تويوتا، هيونداي، مرسيدس، بي أم دبليو، أودو، هوندا، إينفنتي، فورد، لكزس، جيب، نيسان، ميتسوبيشي، كيا، ويمكنك طلب التمويل من خلال الموقع الإلكتروني لبنك الرياض من أحد الوكلاء المعتمدين، والاتصال على رقم خدمة العملاء 8001242020، وتقديم صورة من الهوية الوطنية، أو الإقامة للمقيمين، وتعريف بالراتب، وكشف حساب لأخر ثلاثة شهور، مع تقديم رخصة القيادة وتكون سارية، وعرض سعر السيارة.