نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب 600 ريال أرخص عروض التقسيط عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 من عبد اللطيف جميل بمواصفات خيالية في المقال التالي
عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 من عبد اللطيف جميل بمواصفات خيالية، تعتبر سيارة تويوتا كورولا 2022 من بين أهم السيارات التي تمتلك بأدائها المميز بالأخص على الطرق الصعبة والمنحنيات، كما أنها تحمل الكثير من المواصفات المتميزة بالنسبة للتجهيزات الداخلية للسيارة، هي من بين السيارات التي تفضلها العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، لذا أتاحت شركة عبد اللطيف جميل بتقديم أفضل عروض التقسيط الخاصة بالسيارة، على فترة زمنية قد تصل نحو خمس أعوام، ونحن اليوم سوف نتعرف كافة التفاصيل التي تتعلق بمميزات ومواصفات السيارة وتفاصيل عروض عبد اللطيف جميل.
عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022
- تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 مقدم من قبل شركة عبد اللطيف جميل، ويتم على معايير وبنود منها:
- يجب القيام بسداد الدفعة الأولى من ثمن السيارة والتي قد تصل نحو 119 ألف ريال سعودي.
- أما بالنسبة لتقسيط سيارة تويوتا كورولا أقساط شهرية بحوالي 600 ريال سعودي، ويجب عدم التخلف عن قيمة سداد الأقساط الشهرية.
- المدة التي يتم بها السداد للدفعات تصل حتى 60 شهر، ما يقارب خمس أعوام، ويختلف هذا على حسب قيمة الأقساط والفائدة المضافة لسعر السيارة التي قد تصل حتى 40 % من قيمة تكلفة شراء السيارة.
مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022
- من أهم ما تتمتع به سيارة تويوتا كورولا 2022 بمواصفات عالية لتويوتا كورولا
- السيارة تأتي بمحرك قوي للغاية ذات سعة 3 ونصف لتر، وينتج قوة المحرك قد تصل حتى 150 حصان.
- يوجد بسيارة تويوتا كورولا تكييف داخلي والمقصورة الداخلية للسيارة كبيرة للغاية وتناسب العائلات.
- المقاعد الموجودة بالسيارة مريحة للغاية، ويتمكن القيام بطيه بالكهرباء، يوجد بها وسائد هوائية .
- من أجل حماية السيارة من التصادم، يوجد بالسيارة شاشة تاتس ذات مقاس 6 ونصف بوصة.
- تتميز السيارة بهيكل خارجي باللون الأسود أما اللون الداخلي عاجي.
- والسيارة يوجد بها محرك ذات سعة 1600 سي سي، كما أن السيارة يوجد بها ناقل حركة أتوماتيمك حتى تتميز بالعمل نحو خمس سرعات متنوعة.
- متوفر بالسيارة خزان للوقود قد تبلغ سعته نحو 55 لتر.
- والسيارة تعمل بأقصى سرعة خلال القيادة تبلغ 185 كيلو متر بالساعة الواحدة.
- يتمكن من القيام بحقن الوقود بشكل إلكتروني بالسيارة، ويتم تزين الواجهة الأمامية بالسيارة بمصابيح أمامية بتقنية الضباب، ويوجد بها بالخلف مصابيح.
- كما أن يوجد بالسيارة العديد من أنظمة الأمان منها تقنية الركن الذكي للسيارة.
- وتصل قوة محرك سيارة تويوتا كورولا 119 حصان.
- كما أن سيارة تويوتا كورولا تتكون من ثلاث أسطوانات.
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