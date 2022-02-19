ب 600 ريال أرخص عروض التقسيط عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 من عبد اللطيف جميل بمواصفات خيالية

عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 من عبد اللطيف جميل بمواصفات خيالية، تعتبر سيارة تويوتا كورولا 2022 من بين أهم السيارات التي تمتلك بأدائها المميز بالأخص على الطرق الصعبة والمنحنيات، كما أنها تحمل الكثير من المواصفات المتميزة بالنسبة للتجهيزات الداخلية للسيارة، هي من بين السيارات التي تفضلها العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، لذا أتاحت شركة عبد اللطيف جميل بتقديم أفضل عروض التقسيط الخاصة بالسيارة، على فترة زمنية قد تصل نحو خمس أعوام، ونحن اليوم سوف نتعرف كافة التفاصيل التي تتعلق بمميزات ومواصفات السيارة وتفاصيل عروض عبد اللطيف جميل.

عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022

تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 مقدم من قبل شركة عبد اللطيف جميل، ويتم على معايير وبنود منها:

مقدم من قبل شركة عبد اللطيف جميل، ويتم على معايير وبنود منها: يجب القيام بسداد الدفعة الأولى من ثمن السيارة والتي قد تصل نحو 119 ألف ريال سعودي.

أما بالنسبة لتقسيط سيارة تويوتا كورولا أقساط شهرية بحوالي 600 ريال سعودي، ويجب عدم التخلف عن قيمة سداد الأقساط الشهرية.

أقساط شهرية بحوالي 600 ريال سعودي، ويجب عدم التخلف عن قيمة سداد الأقساط الشهرية. المدة التي يتم بها السداد للدفعات تصل حتى 60 شهر، ما يقارب خمس أعوام، ويختلف هذا على حسب قيمة الأقساط والفائدة المضافة لسعر السيارة التي قد تصل حتى 40 % من قيمة تكلفة شراء السيارة.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022