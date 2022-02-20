الغندورة وصلت السعودية.. سيارة تويوتا كامري 2022 تتحدي المستقبل بمواصفات عالمية وأسعار خيالية

مواصفات وأسعار سيارة تويوتا كامري نتابع أهمها عبر التقرير الآتي حيث تعتبر تلك المواصفات من بين أهم ما يجذب الكثير من المشترين لاقتناء تلك السيارة الفريدة والتي تمتلك العديد من الخصائص الفريدة والتي تمكن من القيادة الآمنة، وتتيح السير على مختلف الطرق الوعرة وبأعلى مستوى من كفاءة التشغيل والأداء العالي مع توفر أفضل أنماط القيادة، ومن خلال تلك السطور نتعرف بالتفصيل على أهم المواصفات الخاصة بالسيارة، وتكلفة الشراء للسيارة بالسوق المحلية.

مواصفات سيارة تويوتا كامري

المواصفات والأسعار الخاصة بالسيارة تويوتا كامري، تعتبر أقوى ما يتم البحث عنه ويتوفر بالسيارة ويرغب في معرفته مختلف الأشخاص الراغبين في الحجز والاقتناء للسيارة، ومن أقوى المواصفات التي تتوفر بالسيارة ما يلي في النقاط القادمة:

مواصفات ومميزات سيارة تويوتا كامري

مواصفات سيارة تويوتا كامري تعد من أقوى ما يتواجد بالسيارة، ويعد منطبق مع المعايير العالمية لتصنيع السيارات، ومن أهم تلك الموصفات ما يلي:

السيارة تمتلك المحرك بالقوة ثلاثمائة وواحد حصان.

سعة المحرك تصل لنحو ثلاثة ونصف لتر.

الناقل الحركي من النوع الأوتوماتيك ومقسم لعدد ثماني سرعات.

عزم الدوران للسيارة ثلاثمئة خمسة وستين نيوتن لكل متر.

التجهيزات في السيارة تويوتا كامري

السيارة متواجد بها المكابح والتي تمنع الانغلاق.

متوفر بالسيارة النظام الخاص بالدفع من النوع الذكي.

متوفر بالسيارة النظام الخاص بالدفع من النوع الذكي. السيارة تمتلك الوسائد الهوائية لمنع التصادم والارتطام والتجنب للرضوض وأي صدمات.

أهم المزايا في سيارة تويوتا كامري

من أقوى المزايا توفر شاشة تاتش بالمقاس ستة ونصف بوصة.

السيارة متوفر بها الراديو المدمج.

متوفر المكيف من النوع الأوتوماتيك.

متواجد النظام الخاص بالقدرة على التحكم من النوع الديناميكي للوقاية من أي مطر أو عواصف.

متواجد بالسيارة نظام للمراقبة لمختلف النقاط العمياء.

متواجد النظام الصوتي بتقنية الدولبي.

العجلات في السيارة من النوع المعدني.

أسعار سيارة تويويا كامري

تكلفة الشراء للسيارة تصل لنحو ثمانية وتسعين ألف ريال سعودي بالنسبة للسيارة من الفئة الأولى من الموديل كامري، بينما للفئة الثانية السعر يصل لمائة واثنين ألف ريال سعودي وهذا بكافة معارض المملكة.