سيارة MG GT 2022 بالصور وأهم مميزات أم جي الرياضية الجديدة

سيارة MG GT 2022 هذه السيارة تنتمي إلى فئة السيارات السيدان حيث تتمتع بمظهر رياضي، وأنيق مستوحاة من سيارات MG GT البريطانية منذ الستينات كما تتميز على المنافسات بسعرها الرخيص واستهلاكها الاقتصادي للوقود حيث قدمها الصانع الصيني SAIC الذي يمتلك علامة MG البريطانية لعام ٢٠١٤ بعد تعثر الشركة الأم في أنجلترا وأعلان أفلاسها وأصبحت سيارات أم جي ذات أنتشار واسع في العالم والوطن العربي وأبرز موديلات السيارة أم جي 5 وأم جي 6 وأم جي HS وتتميز سيارتها بوجود العديد من وسائل الرفاهية كما تتوفر بها عوامل الأمان المطلوبة لحماية السائق ومن معه سوف نتحدث عن كافة التفاصيل من مميزات من خلال هذا المقال.

مواصفات سيارة MG GT 2022 القياسية

سيارة MG GT 2022 تتوفر بثلاث فئات متفاوتة من حيث المواصفات في الفئة القياسية، والفئة المتوسطة، والفئة الكاملة (الفول أوبشن) من مواصفاتها ما يلي:

السيارة ذات مصابيح LED للأضواء الخلفية، والأمامية، وأضواء الضباب.

كذلك محرك ذات 1.5 لتر بقوة 118 حصان.

حساسات خلفية مع كاميرا الرؤية الخلفية.

كذلك أزرار تحكم طارة على عجلة القيادة.

مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

كذلك شاشة لمس ذات قياس 10.1 إنش.

مقاعد رياضية ذات فرش قماش.

خزان بنزين ذات سعة 45 لتر.

كذلك جنوط قياس 16 إنش معدنية.

السيارة ذات أربع سماعات.

أضواء أمامية أوتوماتيكية.

كذلك وسائد هوائية في الأمام.

نظام تثبيت السرعة.

محركات أم جي جي تي 22

تتوفر السيارة بنوعين من الأنظمة الحركية، وهي كالتالي:

محرك ٤ سلندر سعة ١.٥ لتر مع شاحن تيربو يولد قوة ١٧٣ حصان، و٢٥٠ نيوتن م من عزم الدوران حيث يتصل به ناقل تروس أوتوماتيكية من نوع DCT من ٧سرعات لذلك سرعة السيارة تكون من صفر الى سرعة ١٠٠كم س في ٨.٥ ثانية وصولاً الى السرعة القصوى حيث تبلع ٢١٥ كم س بالنسبة لمعدل استهلاك الوقود يبلغ ٥.٩ لتر/١٠٠ كم.

محرك ٤ سلندر سعة ١.٥ لتر يولد قوة ١١٠ حصان، و١٥٠ نيوتن من عزم الدوران حيث أن يتصل به ناقل تروس

من نوع CVT ينقل القوة الي العجلات الأمامية حيث أن انطلاق السيارة من صفر الى ١٠٠ كم س في ١٠.٥ ثانية وصولاً إلى سرعة قصوى تبلغ ١٨٥ كم س حيث يبلغ معدل السيارة للوقود ٥.٧ لتر/١٠٠ كم.

حيث تصنف السيارة انها مميزة من ناحية استهلاكها للوقود، وذلك لانها تمشي مسافة ١٨.٣ كم باللتر مما يجعلها سيارة اقتصادية.