سيارات للتنازل مستعملة وبدون مقابل وتقسيط مريح وأسعار ممتازة

نقدم لكم مجموعة سيارات للتنازل مستعملة وبالتقسيط بدون أي مقابل وحالة السيارات ممتازة، حيث يبحث الكثير من الذين يريدون شراء السيارات بالتقسيط عن السيارات التي قطعت مسافة أقل مع سعر مناسب وأحيانا يلجأ البنك الأهلي إلى القيام بهذه الخدمة لصالح المواطنين.

سيارات للتنازل مستعملة

سيارة أكسنت موديل 2017 أوتوماتيك وهى سيارة للتنازل بدون مقابل.

وهذه السيارة أكسنت 2017 قطعت مسافة 9000 كم وتعتبر السيارة من نوع السيدان لها 4 أبواب وناقل الحركة بها أوتوماتيك.

كما أنها تعتبر من فئة الزيرو على الرغم من الاستعمال الخفيف بها وهذه السيارة اقتصادية جدا في استعمال البنزين.

ويعتبر التنازل هنا بدون مقابل هو لغرض السفر وليس أمرا آخر.

ويعتبر القسط الشهرى للسيارة هو 1033 ريال سعودي على 60 شهر أي خمس سنوات.

والسيارة قد سدد من أقساطها 6 أقساط وتعتبر السيارة لها تأمين شامل خلال فترة التقسيط.

كما أن السيارة لها صيانة شاملة بأى وكيل لهونداى.

الأوراق المطلوبة

سداد قسطين من السيارة 2000 ريا.ل

مفردات مرتب للمواطن سواء قطاع حكومى أو قطاع خاص.

إيصال كهرباء أو مياه أو غاز أو صورة من عقد الإيجار.

سيارة تويوتا كامري 2017 GL

تتوفر السيارة باللون الرمادي فقط، كما أنها من فئة سيارات سيدان، كما أن السيارة لها ضمان لمدة 3 سنوات كما أنها قطعت مسافات قليلة في السير، وسيارة تويوتا كامري هي موديل لسنة 2017 كما أن السيارة مستعملة ولكن بحالة ممتازة فضلاً عن ذلك أن ناقل الحركة في سيارة تويوتا كامري هو ناقل اوتوماتيك.

يتم عرض السيارة في الرياض تبع شركة عبداللطيف جميل لتمويل السيارة وذلك بقسط شهري 1.630 ريال سعودي وتتوفر السيارة في الرياض طريق الملك فهد العليا.

سيارة تويوتا كامري 2018 للتنازل مستعملة للبيع