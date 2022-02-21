نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسطورة وصلت.. سيارة كيا سيراتو 2022 وأبرز مواصفاتها وأسعارها الخيالية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة كيا سيراتو من أكثر ما تتم متابعته من قبل كل من يرغب في اقتناء سيارة ذات خصائص فريدة، وبمواصفات من النوع القياسي، ومن خلالتلك السطور نتحدث بالتفصيل عن أهم ما يخص تلك السيارة والممتلكة لعدد من المواصفات التي تعطي أفضل أنماط ومستويات القيادة، ومن خلال تلك المقالة المقبلة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تتعلق بالسيارة وأهم مواصفاتها التي تتوفر بها.

مواصفات سيارة كيا سيراتو

المواصفات والأسعار للسيارة كيا سيراتو تعتبر من أهم المعلومات التي لا بد وأن يكون على دراية تامة بها مختلف المقبلين على الشراء لتلك السيارة التي تمتلك عدد من الخصائص والمميزات وأفضل التجهيزات، والتي من أهمها ما يلي في النقاط القادمة.

مواصفات ومميزات سيارة كيا سيراتو

مواصفات سيارة كيا سيراتو من أكثر ما تتم متابعته من قبل الكثير من المقبلين فعليا على شراء مركبة سيراتو هذا الموديل الكوري المتميز، ومن أهم المواصفات التي تخص الموديل ما يلي:

السيارة تمتلك المحرك بالقوة مائة وثلاثين حصان.

المحرك يبلغ من السعة ألف وستمائة سي سي.

الناقل للحركة متوفر أوتوماتيكيا.

الناقل للحركة متوفر أوتوماتيكيا. تقسيم ناقل الحركة لستة مستويات للسرعة.

العزم الأقصى لدوران هذا المحرك يصل لنحو مائة اثنين وتسعين نيوتن لكل متر.

العزم الأقصى لدوران هذا المحرك يصل لنحو مائة اثنين وتسعين نيوتن لكل متر. التسارع يصل لاثني عشر ثانية فقط حتى تصل السيارة للسرعة مائة كم خلال ساعة.

تجهيزات سيارة كيا سيراتو

تجهيزات السيارة كيا سيراتو من أهمها ما يلي:

السيارة متوفر بها الفرامل والتي تمنع الانغلاق.

المانع الخاص بتشغيل المحرك متواجد بالسيارة.

متواجد أيضا الخاصية لتوزيع الفرامل بشكل إلكتروني وهي خاصية إي بي دي.

الجنوط الخاص بالسيارة من النوع الرياضي بمقاس خمسة عشر بوصة.

سعر سيارة كيا سيراتو

السيارة تتوفر بالسعر الذي يبدأ من حوالي ثلاثمئة وتسعة عشر ألف جنيه مصري، وهذا بالنسبة للموديل من الفئة الأولى، والسعر بالمملكة السعودية يصل لتسعين ألف ريال سعودي، والسعر الخاص بالموديل من الفئة الثانية بالسوق المصري يصل لثلاثمئة تسعة وعشرين ألف جنيه مصري بمختلف المعارض.