السيارة العائلة الفخمة... سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها فى السعودية

سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 ،تعد سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 يابانية الصناعة، صممت للاستخدام الرياضي وتتميز بصغر حجمها، السيارة متوفرة من خلال الوكيل المحلي ( مودرن موتورز) في مصر، لم تطرح شركة سوزوكي سوى فئة واحدة من السيارة في العام الجديد، ولمعرفة أهم مواصفات السيارة وأسعارها يرجى متابعة القراءة.

سيارة سوزوكي اسبريسو 2022

مواصفات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022

تبلغ سعة محرك سوزوكي اسبريسو 1000 سي سي، ويعمل بقوة تقدر بنحو 67 حصان.

يصل عزم دوران السيارة 90 نيوتن لكل متر، تحتوي علي ناقل حركة مزود ب 5 سرعات مختلفة.

تعمل السيارة بواسطة نظام الدفع الأمامي للعجلات، وتصل أقصي سرعة لسوزوكي اسبريسو نحو 150 كيلو متر/ ساعة.

تتسارع السيارة من الثبات وحتي 100 كيلو متر في خلال 14.3 ثانية.

مميزات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022

السيارة مزودة بفرامل مانعة للانغلاق ABS.

تحتوي علي وسائد هوائية للمقاعد الأمامية.

تدعم نظام امبوليزر لحماية السيارة من السرقة.

تحتوي علي قفل أمان للأبواب الخلفية لحماية الأطفال.

وسائل الترفيه بالسيارة:

تحتوي على مخرج AUX.

جنوط السيارة بمقاس 14 بوصة.

بها مخرج للكهرباء 12 فولت.

بها راديو AM-FM.

تحتوي على مكيف

بها منفذ USB.

يمكن طي المقعد الخلفي ليعطي مساحة للتخزين.

تشمل السيارة مشغل أسطوانات mp3.

أبعاد سيارة سوزوكي اسبريسو 2022

يبلغ طول السيارة الكلي 3565 ملليمتر، بينما عرضها يصل إلى 1520 ملليمتر.

ارتفاع السيارة الكلي 1564 ملليمتر.

يصل طول قاعدة العجلات 2380 ملليمتر، بينما ترتفع عن الأرض بمقدار 180 ملليمتر، فيما تقدر سعة الشنطة الخلفية بنحو 239 لتر.

مواصفات محرك سيارة سوزوكي اسبريسو 2022

سعة محرك السيارة 1 لتر مزود بناقل حركة مانيوال مزود ب 5 سرعات.

قوة الإيقاف تعمل بواسطة نوعين من الفرامل الأمامية VENTILATED DISCS وفرامل خلفية DRUM .

السيارة مزودة بنظام تعليق Macpherson strut أمامي، أما نظام التعليق الخلفي Torsion.

مقاس العجلات 14 بوصة.

تصميم سيارة سوزوكي اسبريسو 2022

تعد من سيارات الهاتشباك وتتميز بأربع أبواب، مزودة بفتحة خلفية.

تعد أكثر ارتفاع عند مقارنتها مع السيارات في نفس الفئة السعرية.

تحتوي علي مصدات بلاستيكية سفلية أمامية وخلفية.

كما أنها مزودة بمصابيج هالوجين علي الواجهتين الأمامية والخلفية.

أسعار سيارة سوزوكي اسبريسو 2022