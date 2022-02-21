أسطورة كيا.. سيارة كيا سبورتاج kia sportage 2022 في السعودية بمواصفات وأسعار تنافسية

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج kia sportage 2022، واحدة من المركبات الأكثر شهرة قد تم إطلاقها كموديل محدث لهذا العام ألفين اثنين وعشرين حيث يعتبر من بين أقوى الموديلات للسيارات من النوع الرياضي، وتعتبر السيارة من أقوى السيارات العابرة لأصعب الطرق وبمنتهى السلاسة، وهذا بسبب أهم المواصفات والخصائص التي تتواجد بالسيارة، ومن خلال الآتي نوضح أهم المعلومات التي تخص وصف السيارة وأهم التجهيزات التي تجعلها أقوى موديل لمركبات تعد من النوع الرياضي المتعدد الاستعمالات، وفيما يلي عرض مفصل ومراجعة كاملة عن المواصفات والتجهيزات، وبيان بتكلفة الشراء للسيارة بالسوق المحلية.

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

إليكم أهم المعلومات عن تلك السيارة الفخمة والتي تمتاز بعدد من الخصائص والتي تعد مطابقة للمواصفات القياسية، ومن خلال تلك المواصفات من الممكن أن تكون هناك قيادة ممتعة حتى على أصعب الطرق الوعرة مع النمط القيادي المميز والسلس والانسيابي على طرق متعرجة فضلا عن توفر الآتي من تلك المواصفات القادمة:

السيارة تمتلك الجنوط من النوع الرياضي بالمقاس خمسة عشر بوصة.

السيارة بمحرك تصل القوة المنتجة من موتوره لنحو مائة سبعة وسبعين حصان.

عزم دوران محرك السيارة يصل لمستوى مائتين خمسة وستين نيوتن لكل متر.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

المقصورة الداخلية للسيارة تعد مريحة وعدد المقاعد خمسة.

السيارة سعة محركها تصل لاثنين ونصف لتر.

متوفر الفرامل التي تمنع الانغلاق، وتعمل بالتقنية الخاصة إي بي إس.

متوفر الإير باج والتي تعد من أهم الملحقات للوقاية من أي رضوض أو صدمات.

السيارة من أهم ما يتوفر بها المكيف ويعمل بالريموت.

السيارة متواجد بها مقاعد من الممكن أن يتم ضبطها بالكهرباء.

المرايا الجانبية من الممكن طيها كهربيا.

اليو إس بي متوفر بالسيارة.

متواجد بالسيارة منفذ إي يو إكس.

سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية

السيارة تتواجد بلسوق المحلي والعالمي بالسعر المتفاوت فعلى حسب الفئة التي تنتمي لها السيارة من الممكن أن تتحدد تكلفة الشراء فالسيارة من فئتها الأولى تصل لسعر ثلاثة وتسعين ألف ريال، وبالنسبة للسعر للفئة الثانية فيصل لمائة وخمسة ألف ريال سعودي، والسعر للفئة الثالثة يصل لنحو مائة ثلاثة وعشرين الف ريال سعودي.