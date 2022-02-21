قائمة عروض يوم التأسيس السعودي للسيارات 2022

يستعرض لكم ثقفني، دليل عروض يوم التأسيس السعودي للسيارات 2022، يعد هذا اليوم من الأيام المهمة لدى المواطنين السعوديين، وهو ذكرى تأسيس الدولة السعودية، ويوافق 22 فبراير من كل عام، وتقوم الكثير من الشركات والمعارض والمتاجر في يوم التأسيس السعودي بتقديم أفضل وأقوى العروض المثيرة والمميزة لجميع المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية، وتتيمز العروض في يوم التأسيس بالعديد من المميزات حيث يحصل العملاء والزبائن على الكثير من التخفيضات والخصومات سواء كان ذلك على السيارات أو السلع والمنتجات والأجهزة والأدوات الكهربائية، كما يشمل ذلك العطور، ومع اقتراب موعد التأسيس يسارع الكثير من المواطنين للبحث عن العروض الجديدة التي تقدمها الشركات، ونوفر لكم في السطور التالية كافة العروض المميزة على السيارات.

يوم التأسيس السعودي 2022

يصادف يوم التأسيس السعودي يوم الأربعاء الموافق 22 فبراير 2022، حيث يحتفل جميع المواطنين السعوديين في جميع أنحاء المملكة بذكرى يوم تأسيس المملكة العربية السعودية، وهو يصادف يوم 22 فبراير من كل عام ميلادي، وبحسب الأوامر الملكية من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز، فقد أقر يوم 22 فبراير هو يوم للاحتفال بتأسيس المملكة، وهذا اليوم يكون عطلة رسمية لجميع القطاعات سواء كانت خاصة أو عامة، ويعتبر يوم مهم لجميع المواطنين حيث يحتفلون بتأسيس دولتهم.

عروض يوم التأسيس السعودي للسيارات

كما ذكرنا سابقا بأن الشركات ومعارض السيارات في يوم التأسيس السعودي، تقوم بالإعلان عن عدد من العروض على السيارات، وتشمل هذه العروض عدد من المميزات التي تجذب العملاء والزبائن، مثل الهدايا المجانية وفترة الضمان والصيانة والتي تصل إلى خمسة سنوات، وتعتبر شركة الجميح للسيارات من ضمن أكبر وكلاء السيارات وضمن أكثر 100 علامة تجارية رواجاً بالمملكة، حيث نشرت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر وبمناسة يوم التأسيس دعم إضافي بقيمة 1727 ريال سعودي على جميع العروض الحالية، كما وأعلنت عن عرض لفترة محدودة على جميع فئات سيارات جي ايه سي GS8 موديل 2022 ويتميز العرض بـ 50.000 كم باقة للصيانة، 5 سنوات ضمان مفتوح الكيلومترات، و5 سنوات مساعدة على الطريق.

عروض شركة الوعلان للتجارة في يوم التأسيس

شركة الوعلان للتجارة جيلي، وهي وكيل ‎سيارات ‎جيلي في السعودية، حيث نشرت أيضا العديد من العروض عبر موقعها الرسمي، وقد أعلنت عن عرض على سيارة اوكافانجو، وتتميز السيارة بقيادة هادئة.