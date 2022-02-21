ب500 ريال سعودي أحصل على عرض تقسيط سيارة هيونداي سوناتا 2022 من عبد اللطيف جميل لمدة 5 سنوات بمواصفات ومميزات جبارة

عرض تقسيط سيارة هيونداي سوناتا 2022 من عبد اللطيف جميل لمدة 5 سنوات بمواصفات ومميزات جبارة، لكل من يبحث عن سيارة سيدان متميزة للغاية وذات شكل رائع للغاية، فعليك باختيار سيارة هيونداي سوناتا 2022 التي تتوفر بشكل جميل جداً، كما أنها توفر للركاب تجربة ممتعة وأكثر تميز للقيادة البسيطة والسلسة كما أنها تدعم الكثير من وسائل الأمان والسلامة، وبالأخص أنها تتوفر بأكثر من فئة، من بينها سيارة سوناتا سمارت وسيارة سوناتا سمارت بلس، وتأتي السيارة بكفاءة كبيرة باستهلاك الوقود وقوة محرك مذهلة.

عرض تقسيط سيارة هيونداي سوناتا 2022

بإمكانك الآن الحصول على سيارة هيونداي سوناتا 2022 بأنظمة سداد متنوعة تصل حتى 60 شهر.

بأنظمة سداد متنوعة تصل حتى 60 شهر. على أن يكون القسط الشهري 500 ريال سعودي فقط.

على أن تكون الدفعة الأولى بنحو 60.084 ريال.

والدفعة الأخيرة تبلغ نحو 31.532 ريال سعودي.

أهم مواصفات سيارة هيونداي سوناتا 2022

يوجد داخل سيارة هيونداي سوناتا 2022 جنوط مصنعة من مادة الألومنيوم بمقاس نحو 17 أنش، الشبك الأمامي الموجود بالسيارة أنيق للغاية لكافة محبين الأناقة.

جنوط مصنعة من مادة الألومنيوم بمقاس نحو 17 أنش، الشبك الأمامي الموجود بالسيارة أنيق للغاية لكافة محبين الأناقة. يوجد بالسيارة حساسات خلفية، كما أن يوجد بها إضاءة رئيسية بالأمام والخلف، وبه كشاف للضباب الخلفي بتقنية الليد.

السيارة تأتي بنظام مجهز حيث أن بإمكان السائق التحكم بها عن طريق الريموت كنترول.

كما أن السيارة متوفر بها مواصفات قياسية للأمان توفر مكابح مانع للانغلاق كما أنها مزودة بخاصية لدعم الفرامل.

يوجد بالسيارة وسائد هوائية وأحزمة للأمان خاصة بالركاب والسائق.

متوفر بها حساسات حتى تراقب ضغط الإطارات وإمكانية التحكم بالثبات إلى جانب نظام خاصة بمساعدة عند النهوض على المرتفعات.

مميزات سيارة هيونداي سوناتا 2022