سيارات مستعملة للبيع بأقل من 50 ألف جنيه احصل على سياراتك الآن بأقل سعر

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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع بأقل من 50 ألف جنيه احصل على سياراتك الآن، حيث يضم السوق المصر الآن عدد من السيارات المستعملة والتي حافظت على تواجدها حتى الآن بالرغم من ظهور سيارات وموديلات أخرى، إلا أن هناك سيارات مناسبة لكل عام على الرغم من طرح تلك السيارات في أواخر القرن الماضي ومع بداية الألفية الثانية.

سوف نقدم لكم مجموعة سيارات مستعملة للبيع بأسعار مناسبة وتلك السيارات تتوفر بسهولة في السوق المصري وحافظت على كيانها حتى الآن ويحب الكثير خوض تجربة القيادة لتلك السيارات حيث تتسم بالسهولة والسلاسة.

سيارات مستعملة للبيع

أول سيارة هي سكودا فيليشيا وهي سيارة مميزة حيث إن سعة المحرك يبلغ 1.3 لتر كما يقوم بتوليد قوة مقدارها 54 حصان، بالإضافة إلى أن المحرك لديه القدرة على إنتاج عزم دوران يصل إلى 99 نيوتن لكل متر، كما تحتوي السيارة على ناقل حركة يدوي ويحتوي على 5 سرعات.

كما يبلغ معدل استهلاك البنزين 6.4 لتر لكل 100 كم، ويرتفع استهلاك البنزين إلى 8.8 لتر لكل 100 كم وذلك في الطرق الداخلية، وتصل سرع السيارة القصوى إلى 151 كم لكل ساعة.

سياة سوزوكي ماروتي للبيع

السيارة مستعملة وبحالة جيدة.

وبحالة جيدة. تأتي السيارة بمحرك ذو 3 اسطوانات.

سعة المحرك هي 800 سيسي.

يولد المحرك قوة بمقدار 36 حصان لكل 5000 لفة في الدقيقة الواحدة.

كما أن خزان الوقود يسع 30 لتر.

ناقل الحركة الخاص في سيارة سوزوكي ماروتي هو ناقل يدوي.

سعر السيارة داخل السوق المصري المستعمل تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه.

هيونداي أكسيل سيارات مستعملة للبيع

تتوفر السيارة بفئتين حيث إن الفئة الأولى للسيارة بها محرك سعته 1300 سي سي، مرتبط هذا المحرك بناقل حركة يدوي يحتوي على 4 سرعات، كما أن السيارة مزودة بتكييف هواء، والفئة الثانية لديها محرك سعته 1500 سي سي ومرتبط بنوعين من المحرك يدوي وأيضًا محرك أوتوماتيك، السعر متوفر بداية من 40 ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه.

سيارة فيات سيينا