بقسط 875 ريال أمتلك كيا بيكانتو في السعودية السيارة المُلقبة بملكة توفير الوقود

بقسط 875 ريال أمتلك كيا بيكانتو ، بقسط شهري قدره 875 ريال سعودي يمكن تملُك سيارة كيا بيكانتو LX D769 2020 الهاتشباك دفع أمامي من الموزع كيا الجبر، بتقسيط بسيط لمدة 60 شهر يمكن امتلاك سيارة جديدة كليا، تزداد عمليات البحث دائماً عن إمكانية شراء سيارة جديدة بالتقسيط نظرا للظروف الاقتصادية التي يمكن أن يمر بها أي مواطن وزيادة غلاء المعيشة يبحث دائماً المواطن عن تقسيط سيارة جديدة بأقل فائدة ممكنة، Kia Picanto من السيارات الرائعة والاقتصادية في استهلاك الوقود كما يعد سعر بيكانتو كاش رخيص للغاية وفي متناول البعض، كيا بيكانتو هي سيارة مدينة تم أنشاء أول خط لـ إنتاجها عام 2004 في كوريا الجنوبية من قِبل شركة كيا موتورز، وتعد بيكانتو من أكثر السيارات توفيرًا للوقود، سنتعرف على تفاصيل عرض قسط سيارة كيا بيكانتو في السعودية خلال الآتي.

تفاصيل بقسط 875 ريال أمتلك كيا بيكانتو

العرض على سيارة كيا بيكانتو موديل 2020 فئة LX D769 2020.

سعر كيا بيكانتو كاش في السعودية 47.148 ريال سعودي.

القسط الشهري للسيارة: 875 ريال.

الدفعة الأولي للسيارة: 4.715 ريال سعودي.

الدفعة الأخيرة للسيارة: 14.145 ريال سعودي.

مدة القسط الشهري: 60 شهر.

السعر شامل قيمة الضريبة المُضافة.

أسم الوكيل: كيا الجبر.

يمكن الاتصال بالرقم الموضح بالصورة أدناه لمعرفة تفاصيل أكثر عن شراء السيارة.

مواصفات كيا بيكانتو فئة LX D769 2020

سيارة كيا بيكانتو 2020 هاتشباك.

2020 هاتشباك. قوة الدفع أمامي.

قوة المحرك 84 حصان.

سعة المحرك 1.2 لتر.

4 سلندر.

عدد 2 وسائد هوائية.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

تستهلك من الوقود لكل لتر 17.8 كيلو متر مسافة.

إضاءة من الهالوجين.

عدد 4 مكبرات صوت.

سعة خزان الوقود 35 لتر.

طول السيارة: 3.595 ملم.

عرض السيارة: 15.95 ملم.

ارتفاع السيارة: 1.480 ملم.

ارتفاع السيارة من الأرض: 142 ملم.

قواعد العجلات: 2.385 ملم.

سعة الشنطة الخلفية للسيارة: 200 لتر.

وزن السيارة فارغة: 994 كجم.

سنتر لوك.

نظام الانذار ضد السرقات.

حساسات سرعة.

مصابيح أمامية ضد الضباب.

فتحة سقف تعمل بالكهرباء.

مكيف هواء.

مرآة الباب تعمل بالكهرباء.

إمكانية ضبط المقاعد يدوياً.

حامل أكواب أمامي.

صور سيارة Kia Picanto 2022