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عمر شويل - جدة انطلاق جيب لكزس 2022 LX600 في المملكة العربية السعودية، وتعد هذه السيارة ملكة سيارات الدفع الرباعي التي ليست لها مثيل في السعودية، وتم طرح هذه السيارة بعد طول انتظار، وهي جديدة كليا وتحتوي على مزايا ومواصفات قوية وجبارة غير أن سعرها خرافي وفيما يلي سوف نستعرضه لكم، وتعد لكزس الجديدة هي السيارة رقم واحد في المغامرات والطرق الوعرة بفضل قوة محركها الاستثنائية حيث تحتوي السيارة على محرك بقوة 409 حصان مكانيكي.

رسميا انطلاق جيب لكزس 2022 LX600 بالسعودية بسعر ومواصفات لا مثيل لهم

طرحت لكزس سيارتها الجديدة LX600 في المملكة العربية السعودية ويمكن طلب السيارة للشراء عبر موقع لكزس الرسمي في المملكة.

وفي الوقت نفسه جاء سعر السيارة الجديدة كليا خرافي حيث يبدأ من 517 ألف وحتى 642 ألف ريال سعودي.

السيارة متوفرة بـ5 فئات وتختلف التجهيزات لذلك تختلف الأسعار فيما بينهم.

مواصفات لكزس LX600 2022 فئة فل كامل VIP في المملكة العربية السعودية

سعة خزان الوقود 110 لتر، محرك جبار ينتج قوة 409 حصان.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على ناقل حركة من 10 سرعات يساعد المحرك على تخريج أعلى أداء للسيارة.

السيارة بـ5 وضعيات للقيادة هما الوضع الموفر للاستهلاك والمريح والرياضي والأعلى للأداء ويدوعى سبورت بلس.

شاشات للمقاعد الخلفية وهو اختيار متواجد فقط في فئة فل كامل وفئة نص فل كامل.

كذلك تحتوي السيارة على نظام صوتي هو الأروع في عالم السيارات من مارك ليفينسون بـ25 سماعة.

تصميمات داخلية مستوحاه من ريش الصقر تضيف فخامة ليس لها مثيل على السيارة من الداخل.

أقوى مواصفات لكزس LX600 أعلى فئة.. الوعرة الجبارة اسطورة الصحراء

ابل كار بلاي بدون سلك وكذلك اندرويد اوتو.

10 وسائدات هوائية للحماية الكاملة من جميع آثار الصدمات.

انظمة ثبات السيارة بالإضافة إلى مانع انغلاق الفرامل ومقوي الجر ونظام المساعدة على الإنعطاف.

السيارة تحتوي على نظام قوي للحماية من السرقة، كذلك المرايات الجانبية تحتوي على حساس نقاط عمياء.

نظام الحماية من السرقة ينقسم لأكثر من جزئية لضمان أعلى حماية حيث يعطي انذار للدخلاء بالإضافة إلى منعه لحركة السيارة نهائيا.