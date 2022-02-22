نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع.. كامري 2022 يارس 2022 ازيرا 2022 للتنازل بدون مقابل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تويوتا كامري 2022 وهونداي ازيرا 2022 وكذلك يارس 2022 هما من بين أبزر موديلات السيارات التي تستحوذ على نصيب الأسد في المبيعات بالمملكة العربية السعودية، وهناك حالات عديدة للسيارات المستعملة للبيع في المملكة ولكن فيما يلي حالات نظيفة بدون حوادث وبحالة محرك وحالة ناقل حركة جيدان، ويعد سوق السيارات المستعملة هو أحد أكبر الأسواق وذلك لرغبة الكثير في بيع سياراتهم الحالية من أجل شراء أخرى جديدة أو أخرى أكبر.

سيارات مستعملة للبيع.. كامري 2022 يارس 2022 ازيرا 2022 للتنازل بدون مقابل

هناك سيارة كامري 2022 للتنازل بدون مقابل في حفر الباطن، السيارة فئة GLE، نوع الوقود بنزين.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة 9 آلاف كيلومتر وهو ممشى قليل ومناسب.

حالة السيارة قوية بنسبة 95%، السيارة للتنازل على بنك الراجحي بقسط شهري 1800 ريال.

كذلك هناك دفعة أخيرة تقدر بـ50 ألف، عدد الأقساط المدفوعة 3 والباقي 57 قسط.

السيارة باللون الأسود الملكي وهي من الداخل والخارج بحالة الوكالة بتقييم 9.5 من 10.

سيارات مستعملة للبيع بالتنازل يارس 2022 بأقل قسط وأنظف الحالات

هناك سيارة يارس 2022 في الرياض باللون الأبيض الجذاب، ممشى السيارة 2000 كيلومتر وهو ممشى منخفض للغاية.

وفي الوقت نفسه السيارة للتنازل بدون مقابل، وقود السيارة بنزين، السيارة فئة فل كامل أعلى فئة.

القسط الشهري للسيارة هو 1148 ريال سعودي، وليست هناك دفعة اخيرة وهي ميزة قوية جدا.

هناك 15 ألف ريال تم دفعهم كدفعة أولى عن بداية التعاقد على تمويل السيارة والسيارة على 60 شهر.

حالة المحرك والبودي وناقل الحركة وجميع كماليات السيارة بحالة الوكالة زيرو ملاحظات وزيرو حوداث.

ازيرا 2022 للتنازل بدون مقابل حالات نظيفة في السعودية

هناك سيارة ازيرا 2022 للتنازل بدون مقابل في الرياض، ممشى السيارة هو 14 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه السيارة للتنازل على بنك الراجحي، سعر القسط الشهري هو 2246 شامل التأمين.

السيارة بدون ملاحظات إطلاقا ولم يسبق لها التصادم أو وقوع حوداث، السيارة باللون الأبيض.

إجمالي عقد التمويل بـ206 ألف ريال سعودي، بودي السيارة والصالون بحالة الوكالة.

جميع التجهيزات تعمل بشكل ممتاز وبدون ملاحظات نهائيا والسيارة من فئة فل كامل أعلى فئة.