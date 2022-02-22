نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فورد تختار 22-2-2022 موعدا لانطلاق نسخة رينجر رابتور 2023 في المقال التالي
السيارة فورد رينجر رابتور واحدة من أفضل وأسرع أنواع السيارات التابعة لفئة البيك أب الرياضية التي أثارت جميع محبي هذا النوع من السيارات نظراً بقدراتها الخيالية والتجهيزات الداخلية الممتازة، وهو الأمر الذي جعل شركة فورد تستمر في تشويق محبي هذه النسخة، حيث نشرت قناة Ford News Europe مقطع فيديو بواسطة موقع YOUTUBE، لمدة 40 ثانية تستعرض خلاله انطلاق رينجر رابتور 2023، وهي تخوض جولة سريعة على أحد الطرقات الجافة ذات التضاريس المتغيرة.
فورد تختار موعد انطلاق نسختها رينجر رابتور 2023
أعلنت فورد عن موعد انطلاق هذه النسخة لتختار يوم 22 من فبراير للعام الجاري 2022، وقد ظهرت رينجر رابتور 2023 وهي تستعرض انظمة التعليق الخاصة بها، مع إمكانية المناورة أثناء التسارع، إلى جانب قدرات الانطلاق الخاصة بها، ومن وجهة نظر الشركة تعتبر من أفضل الإصدارات حتى الآن لما بها من مواصفات جديدة مختلفة ومتطورة عن إصدارات الشركة السابقة وهذا الأمر هو ما جذب انتباه جميع المتابعين الذين شاهدوا فيديو السيارة وهي تنطلق على طرق وعرة ولذلك يستعد الكثير من الأشخاص إلى الحصول على تلك السيارة بمجرد طرحها في أسواق السيارات.
مواصفات سيارة فورد رينجر رابتور
أما عن المواصفات التي تأتي في الإصدار الجديد من سيارة فورد فهي متطورة ومختلفة عن الإصدارات التي سبقتها وذلك من أجل إعطاء أفضل أداء خاصة عند استخدام السيارة في السباقات الرياضية على الطرق الوعرة مما يمنع الإصابة بالحوادث، وتتمثل مواصفات هذا الإصدار من سيارة فورد رينجر رابتور فيما يلي:
- من المفترض أن تضم السيارة رينجر رابتور 2023 محرك سداسي الاسطوانات من طراز V إيكوبوست مقترن بشاحن توربيني.
- من المحركات المرشحة المحتملة، من خلال محرك بسعة 2700 سي سي مستعار من برونكو.
- أو محرك آخر من إكسبلورر سداسي الاسطوانات أيضاً سعة 3000 سي سي.
- تعتمد السيارة على واجهة أمامية ذات شبكات متعددة الفتحات الهوائية.
- تحتوي أيضاً على مصابيح تحتوي على اضاءة LED.
- ترتكز السيارة على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي فريد.
- تستند أيضاً على عجلات بنقوش بارزة وغائرة تمنحها أفضلية عند المشي على الطرق الوعرة.
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