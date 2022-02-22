أرخص عروض التقسيط..ب 500 ريال عرض تقسيط سيارة هيونداي سوناتا 2022  في السعودية بمواصفات ومميزات جبارة

ب 500 ريال عرض تقسيط سيارة هيونداي سوناتا 2022 في السعودية بمواصفات ومميزات جبارة، أصبح الآن بإمكانك الحصول على سيارة هيونداي سوناتا 2022 بالتقسيط المريح والعديد من التسهيلات، والتمتع بما تحمله السيارة من مواصفات ومميزات رائعة للغاية، حيث أنها واحدة من أبرز إصدارات شركة هيواندي 2022، التي تأتي بمحرك 2.5 لتر، وتمكنت السيارة من الحصول على اسم فليت للمرة الأولى لذلك العام، للفئة التي تعرف باسم سوناتا فليت الجديدة التي تعد أول فئة بأقل التجهيزات التي أطلقتها شركة هيونداي لذلك العام، لذا حرصنا اليوم أن نوضح لكم مواصفات ومميزات سيارة هيونداي سوناتا الجديدة.

ب 500 ريال عرض تقسيط سيارة هيونداي سوناتا

يتم تقسيط ثمن سيارة سوناتا 2022 على 60 شهر.

على 60 شهر. ويصل حتى 84 شهر من خلال العديد من المقاعد والوكلاء بالسعودية سواء بدون مقدم أن بسداد دفعة أولى، ويتم القيام 500 ريال سعودي بشكل شهري، ويتم دفع دفعة أولى 60.084 ريال .

كما أن الدفعة الأخيرة تصل حتى 31.532 ريال سعودي .

مواصفات سيار هيونداي سوناتا 2022

تأتي السيارة بناقل حركة أتوماتيك وذات سعة نحو 2,5 لتر، ويتم العمل به من خلال الحقن المباشر بالبنزين، كما أن المحرك رباعي الاسطوانات.

محرك السيارة مزود بحوالي 16 صمام وينتج عنه قوة للمحرك تبلغ 194 حصان، وذات عزم دوران نحو 237 عزم دوران، وذات كفاءة أقل باستهلاك الوقود.

السيارة تأتي بناقل حركة أتوماتيك يعمل بمعدل 8 سرعات متنوعة، ومبدل للسرعة للقيادة، مع إتاحة القيام باختيار وضع القيادة سواء كان نقل عادي أو اقتصادي أو رياضي للسيارة.

السيارة متاح بها تقنية الدخول الذكي والقيام بتشغيل السيارة من خلال البصمة، ويوجد بها شاشة معلوماتية، ومتاحة بسقف بانوراما.

المقاعد الخاصة بالسيارة مصنعة من أفضل أنواع الجلود، كما أنه يوجد بها كاميرا خلفية والطي الآلي للمرايات.

مزايا سيارة هيونداي سوناتا 2022