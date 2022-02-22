ألغندوره وصلت السعودية.. سيارة شيفرولية كابيتفا 2022 الجديدة كلياً بمواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الخيالية في بعض البلاد

سيارة شيفرولية كابيتفا 2022 الجديدة كلياً بمواصفاتها ومميزاتها، تعتبر سيارة شيفروليه كابتفيا في الوقت الحالي من أفضل أنواع السيارات كثيرة المهام وكبيرة وتناسب العائلات، والتي تتسع لعدد كبير من المهام التي تستوعب الكثير من الأفراد، حيث أنها تتمكن من استيعاب نحو 7 أو 8 أشخاص في الداخل، ومؤشرات البحث تتزايد يوم بعد يوماً عبر شبكة الأنترنت عن ذلك السيارة، بسبب ما تتمتع به من مواصفات متميزة، كما أنها تنتمي لفئات سيارات شيفرولية المتميزات التي تدعم التكنولوجيا المطورة، وسوف نتحدث بهذا المقال عن مميزات ومواصفات سيارة شيفرولية كابتفيا.

سيارة شيفرولية كابيتفا 2022 الجديدة كلياً بمواصفاتها ومميزاتها

قد تحتوى سيارة شيفرولية كابيتفا 2022 بمواصفات ومميزات قد تجلعها مختلفة عن باقي أنواع السيارات الحديثة والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم هذه المواصفات والمميزات.

مواصفات سيارة شيفرولية كابيتفا 2022

جاءت سيارة شيفرولية كابيتفا 2022 بمحرك قوي يبلغ سعة نحو 1.5 لتر وهو رباعي الأسطوانات

ومزود بحوالي 16 صمام، وينتج عنه قوة 148 حصان.

يوجد بسيارة شيفرولية كابيتفا 2022 ناقل حركة أوتوماتيك وذات دفع أمامي قد يصل نسبة الاستهلاك للوفود نحو 13.4 كلم لكل لتر.

أما بالنسبة لسيارة كابيتفا بريمير 2022 فقد تأتي حاملة نفس المواصفات بالنسبة للمحرك، إلى جانب تقنية إ يكو بوست

فيوجد بها بحجم صغير للغاية ويدعم تقنية الحقن المباشر الذي يقلل من استهلاك السيارة للوقود بمعدل كبير.

السرعة القصوى للسيارة تبلغ 180 كيلو متر للساعة الواحدة، وذات عزم دوران يبلغ نحو 255 نيوتن لكل متر.

سيارة شيفرولية كابيتفا 2022 تتسارع نحو 100 كيلو متر للساعة الواحدة بغصون فقد 13.2 ثانية.

يوجد في السيارة خزان ذات سعة تبلغ نحو 52 لتر والاستهلاك للوقود يبلغ نحو 9.8 لكل 100 كيلو متر.

تتمتع السيارة كابيتفا بوجود شاشة ترفيه معلوماتية ذات مقاس 8 بوصة وبها نظام السماعات مكون من حوالي 4 مكبرات صوتية متنوعة.

أسعار سيارة شيفرولية كابيتفا 2022