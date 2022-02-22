31 ألف ريال أرخص وأقوي أنواع السيارات الحديثة في السعودية 2022 بأسعار خيالية

أرخص وأقوي أنواع السيارات الحديثة في السعودية 2022 بأسعار خيالية، يسعى الكثير من المواطنين السعوديين إلى شراء سيارة جيدة للتنقل بها خلال الأماكن المختلفة، ولكن في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السيارات لا يستطيع الكثير منهم الشراء، لذلك يتصدر البحث دائما أرخص السيارات الحديثة في السعودية لتلبية رغبة نسبة كبيرة من العملاء يبحثون عن سيارة بسعر منخفض ومواصفات متميزة، وإليكم أهم تلك السيارات وأسعارها.

أرخص وأقوي أنواع السيارات الحديثة في السعودية 2022

يوجد داخل المملكة العربية السعودية العديد من أنواع السيارات الحديثة والتي قد تناسب جميع الفئات، والآن من خلال موقعنا سوف نقدم لكم أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية وهي :-

سيارة شانجان السفن 2021 في السعودية

تعد سيارة شانجان السفن 2021 أحد سيارات السيدان، تتميز بمظهر عصري وأنيق وتم صناعة السيارة في الصين.

أحد سيارات السيدان، تتميز بمظهر عصري وأنيق وتم صناعة السيارة في الصين. تتميز بالعديد من المواصفات الرائعة مثل احتوائها علي لمبات تعمل بتقنية LED تزين واجهة السيارة من الأمام، كما يوجد بها عدسات فائقة.

أما مواصفات المحرك فيأتي بقوة 105 حصان، أما سعته تقدر بنحو 1.5 لتر.

المحرك رباعي الأسطوانات.

تباع شانجان السفن 2021 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 32.900 ريال سعودي.

سيارة تويوتا يارس 2021 في السعودية

تعرف شركة تويوتا بإنتاجها المتميز من السيارات مثل سيارة تويوتا يارس 2021 التي تأتي بمظهر حديث بواسطة واجهة أمامية مميزة بالشبك الأسود الذي يتميز بالفخامة، بالإضافة إلى أنها من سيارات السيدان.

مواصفات محرك السيارة:

تقدر قوة المحرك بنحو 98 حصان.

نوع دفع العجلات: أمامي.

سعة المحرك تصل إلى 1.3 لتر.

المحرك مكون من 4 أسطوانات.

ناقل الحركة بها يدوي (مانيوال) يأتي ب 5 سرعات.

تباع سيارة تويوتا يارس 2021 في السوق السعودي للعميل بسعر يبدأ من 45.900 ريال سعودي وهي من أرخص السيارات بالسعودية.

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