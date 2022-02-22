نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات فورد رينجر رابتر 2023 وسعر الجيل الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات فورد رينجر رابتر 2023 ، شركة فورد قد أزاحت الستار عن الإصدار الجديد وهو رينجر رابتر 2023 Ranger Raptor الجيل الجديد بشكل كلي، وهذا الجيل الذي يعتبر ذروة مجال رينجر في أداءها وقوتها، كما أن الإصدار الجديد من انواع سيارات فورد واسعارها هو ثالث إصدار رابتر لفورد وذلك بعد إصدار سيارة F-150 رابتر وإصدار برونكو رابتر وللمزيد من المعلومات عن أسعار فورد فتابعونا في السطور القادمة لمعرفة كل جديد.

مواصفات فورد رينجر رابتر 2023

من المتوقع أن شركة فورد الأمريكية سوف تفاجئ الجميع من رواد السيارات بتصميم خاص ومميز للشاحنة الجديدة فورد رينجر رابتر 2023، وفي تلك المقالة سوف نستعرض لكم أهم مواصفات Ranger Raptor والتي تحتوي عليها تلك المركبة.

بداية بتصميم سيارة فورد تيربو وهو تصميم أكثر عضلية.

وهو تصميم أكثر عضلية. مع تحديثات شاملة لأقواس عجلات أكثر انتفاخاً.

كذلك مع مقدمة أجرأ وجنوط بحجم 17 إنش “جديدة”.

كما أن السيارة تتميز بإطارات 32 إنش ضخمة موجودة لجميع التضاريس.

وفي النهاية ازدياد مساحة الخلوص الأرضي للبيك أب.

جدير بالذكر أن سيارة البيك أب قد حصلت على دعم إضافي للجزء السفلي من هيكل سيارة Ranger Raptor.

كما حصلت سيارة فورد على دروع إضافية للمحرك.

بالإضافة إلى خطافات سحب جديدة.

Ranger Raptor

بالانتقال لداخلية سيارة فورد نرى أشياءً مميزة مثل :

مقاعد رياضية مستوحى تصميمها من الطائرات النفاثة المقاتلة لكي توفر دعم إضافي للظهر.

كما تتميز داخلية سيارة Ranger Raptor بجلد فاخر.

بجلد فاخر. بالإضافة إلى مزايا التدفئة والتهوية.

وبالنسبة للترفيه فهناك شاشة لمسية ضخمة بحجم 12.0 إنش.

كذلك لوحة عدادات رقمية بحجم 12.4 إنش.

بالإضافة إلى نظام سمعي B&O بـ 10 مكبرات صوت.

Ford Ranger سعر

وفي النهاية نتحدث عن مواصفات فورد رينجر رابتر 2023 ومحركات السيارة حيث :

حصلت السيارة على محرك توين تيربو جديد حجم 3.0 لتر 6 سلندر.

محرك فورد تيربو : قوة 288 حصان وعزم دوران 491 نيوتن/متر. مع توفر نسخة أخرى لنفس محرك سيارة فورد في الأسواق قوة 397 حصان وعزم دوران 583 نيوتن/متر.

: قوة 288 حصان وعزم دوران 491 نيوتن/متر. كما أن المحرك يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات مع نظام دفع رباعي.

جدير بالذكر أنه سوف تنطلق سيارة فورد رينجر رابتر في الأسواق العالمية في نهاية الصيف القادم 2022. كما ستكشف شركة فورد عن Ford Ranger سعر وذلك مع اقتراب موعد طرح السيارة في الأسواق. أما بالنسبة لسعر فورد تيربو فتشير توقعات الخبراء إلى أن يزيد سعر السيارة عن أعلى فئة إلى الآن وهي رينجر لاريات. والجدير بالذكر إلى أنه يبلغ سعرها حوالي 40.000 دولار.