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عمر شويل - جدة تويوتا وهيونداي موديلات 2014 فأكثر استعمال نظيف للبيع بأسعار مخفضة، توفرت سيارة هيونداي النترا full option موديل 2014 للبيع استعمال، المحرك 4 اسطوانات بحجم 2000 سي سي يولد قوة 173 حصان والجير أوتوماتيك سداسي السرعات وممشاها 265 ألف كيلو متر. تتميز بشاشة عرض معلومات وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كاميرا وحساسات خلفية، فتحة سقف، مثبت سرعة، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ثبات إلكتروني وتحكم في الجر، إضاءات ليد بالكامل، وغيرها من مميزات تلك الفئة. وصل أعلى سوم على السيارة إلى 23 ألف ريال والسعر المطلوب 28 ألف ريال.

سيارات للبيع بأسعار مخفضة

توفر للبيع بالمدينه المنوره سيارة تويوتا كامري مستعمل موديل 2016 فئة strandad، المحرك 4 اسطوانات بحجم 2500 سي سي يولد قوة 178 حصان والجير أوتوماتيك وممشاها 261 ألف كيلو متر. السيارة خالية من الحوادث ولكن بها سمكرة ومعجون إثر حكات بسيطة، المحركات والقير على الشرط والموتور مرشوش كامل رش تجميلي. تتميز تلك الفئة بوجود حساسات خلفية، مقاعد مخمل باللون البيج، اتصال يو اس بي ومشغل سي دي ومنفذ AUX، تحكم دركسيون ثلاثي، جنوط مقاس 16 إنش، مصابيح ليد. وصل أعلى سوم إلى 30 ألف و 500 ريال.

تتوفر للبيع بالطائف سيارة تويوتا يارس مستعمل موديل 2018 فئة strandad، محرك 4 اسطوانات بمواصفات اقتصادية حجمه 1300 سي سي ويولد قوة 98 حصان، الجيربوكس يعمل بنظام أوتوماتيكي والممشى حقيقي لم يتخطى 95 ألف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية، مقاعد مخمل، قزاز كهرباء وسنترلوك على الأبواب، مكيف يدوي، نظام آمان ووسائل ترفيه. السيارة بحالة الوكالة وقد وصل أعلى سوم عليها إلى 25 ألف ريال.

عروض بيع سيارات هيونداي مستعملة

تتوفر للبيع بتبوك سيارة هيونداي سنتافي موديل 2014 مفحوص ومجدد والممشى 190 ألف كيلو متر فقط، محرك 4 اسطوانات بحجم 2400 سي سي وناقل الحركة أوتوماتيكي، سيارة عائلية بثلاث صفوف من المقاعد البودي شد بلد بدون حوادث والمحركات على الشرط. تتميز بحساسات ركن خلفية، إمكانية التحكم من خلال المقود في مثبت السرعة، عداد الرحلات والبلوتوث، مراتب مخمل باللون البيج، شاشة وسطية تدعم نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو. وصل أعلى سوم إلى 37 ألف ريال.

توفرت للبيع في آخر عروض السيارات المستعملة اليوم سيارة هيونداي كريتا 2017 الفئة التي تسبق الفل الكامل، محرك 4 اسطوانات بحجم 1600 سي سي والجير أوتوماتيك والممشى حقيقي 119 ألف كيلو متر. الموتور وكالة والسيارة بشكل عام حالتها ممتازة وقد تم إضافة عازل حراري منذ بداية الاستخدام، وصل أعلى سوم إلى 42 ألف ريال والسعر المطلوب 45 ألف ريال قابل للتفاوض البسيط. تتميز بإمكانية الدخول الذكي من خلال الريموت والتشغيل الذكي من خلال زر Start engine، مثبت سرعة وتحكم عن طريق المقود، مكيف يدوي ومقاعد مخمل، حساسات ركن وكاميرا خلفية وجنوط مقاس 17 إنش.