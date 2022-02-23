نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغندورة وصلت.. سيارة لادا نيفا 2022 وأبرز مواصفاتها الجبارة وأسعارها في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة لإدا نيفا بالسعودية من أهم المعلومات التي يود التعرف عليه كل من يقبل على الشراء لتلك الشاحنة الأكثر تميز واتي تعتبر من أقوى الشاحنات المعروضة بالتوقيت الحالي على المستويين العالمي والمحلي، ومن خلال تلك السطور المقبلة نعرض التفصيل الكامل، والمراجعة الخاصة بتلك السيارة، والتي تشتمل عدد من الخصائص الفريدة والتي من الممكن أن تتواجد بأفضل السيارات من هذه الماركة والعلامة التجارية المتميزة، ومن خلال ما يلي توضيح لكل ما يتعلق بالمواصفات والتجهيزات كما سنتطرق للتكلفة الشرائية للسيارة.

مواصفات سيارة لإدا نيفا بالسعودية

نتعرف فيما يلي على أهم المعلومات و المواصفات والأسعار للسيارة لإدا نيفا بالسعودية، حيث تمتلك تلك السيارة عدد من المواصفات والخصائص والتي تجعلها هي الأكثر تميز بعالم السيارات مع العديد من المزايا التي تتعلق بالتجهيز الداخلي للسيارة، ومن خلال الآتي نعرض أهم المواصفات الخاصة بالسيارة.

مواصفات ومميزات سيارة لإدا نيفا بالسعودية

تعد المواصفات الخاصة بالسيارة لإدا نيفا بالسعودية، هي التي تجعلها من بين السيارات الأكثر تميز، وتعد تلك السيارة متمتعة بعدد من المواصفات والتي نتعرف عليها من خلال الآتي في النقاط القادمة:

السيارة تمتلك القوة الهيكلة الخارجية والتي تؤهلها للسي بالطرق شديدة الوعورة.

تمتلك لادا نيفا أيضا السعة الخاصة بالمحرك التي تعدل اثنين ونصف لتر.

قوة المحرك تصل إلى ثلاثة وثمانين حصان.

السيارة تتوفر بها إمكانيات النقل ما بين أربعة سرعات من خلال الناقل الحركي بنوعه الأوتوماتيك.

أهم التجهيزات في السيارة لادا نيفا

تعد من الشاحنات المتميزة لامتلاكها العديد من التجهيزات، والتي من أبرزها ما يلي:

السيارة متوفر بها الإير باج المميز الراد للصدمات، والمضاد للارتطامات.

متواجد بها المكابح من النوع الموزع الجيد إلكترونيا أي تعمل بالخاصية إي بي دي.

متواجد في السيارة المقعد المريحة والمقصورة المغطاة كليا بالمطاط.

سعر السيارة

السيارة تمتلك تجهيزات مميزة وعلى أساسها يتحدد السعر الذي يصل لنحو أربعة وثلاثين ألف ريال لمملكة السعودية، بينما سعرها على المستوى العالمي يصل لثمانية آلاف دولار.