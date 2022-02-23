نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش البيك اب .. سعر ومواصفات نيسان نافارا 2022 في الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة نيسان عن إطلاق سيارة نافارا، والتي تتميز بطرازها الفريد، وتعد من فئة سيارات البيك أب متعددة الاستخدامات SUV كما تأتي السيارة بمحرك 2500 سي سي وبقوة تسارع تصل إلى 160 كم/ ساعة كما أنها مزودة بالتجهيزات التقنية الحديثة التي تجعلها من أفضل سيارات البيك أب.

محرك السيارة نيسان نافارا 2022

تأتي سيارة نيسان نافارا بمحرك 2500 سي سي، وله القدرة على إنتاج قوة تصل إلى 168 حصان، وتصل قوة عزم الدوران إلى 274 نيوتن/ متر كما أنه مزود بالتروس الأوتوماتيكية تعمل تلقائيا من خلال تقنية الدفع الخلفي.

تسارع السيارة نيسان نافارا 2022

تمتلك السيارة إمكانيات فنية هائلة حيث يمكنها التسارع ابتداء من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كم متر في زمن قدره 11.6 ثانية فقط بينما تبلغ أقصى سرعة للسيارة 160 كيلومتر بالساعة.

أبعاد السيارة نيسان نافارا 2022

تتميز نسخة نيسان الجديدة بتصميمها الخارجي الرائع، وأبعادها المتناسقة حيث ترتكز السيارة على قاعدة عجلات تبلغ أبعادها 3.150 متر طول، وبلغ عرضها 1.850 متر بينما وصل إرتفاع السيارة إلى 1.825 متر، والواجهة الأمامية للسيارة نيسان نافارا تتميز بتصميم فريد حيث تحمل شبكات متعددة المقاطع من الكروم بالإضافة إلى مصابيح الضباب دائرية الشكل المتواجدة على جانبي الصادم الأمامي للسيارة، والعتبات البارزة بالإضافة إلى الصندوق الخلفي مختلف الاستخدامات.

تجهيزات السيارة نيسان نافارا 2022

السيارة مجهزة بأحدث التقنيات الإلكترونية الحديثة حيث تدعم مجموعة من الخاصيات والبرامج الفنية المميزة، ومن أبرز تجهيزات سيارة نيسان نافارا:-

السيارة مدعومة بفرامل ABS المانعة للانغلاق.

فرامل السيارة مدعومة ببرنامج التوزيع الإلكتروني EBD.

السيارة مزودة بكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف والتحرك.

تُدعم سيارة نافارا بحساسات الحركة مع المرايات الجانبية الكهربائية.

نظام صوتي ترفيهي كامل، ومكيف هواء بداخل منطقة التحكم الداخلية.

خاصية القفل المركزي.

اسعار السيارة نيسان نافارا 2022 في السوق الكويتي

أطلقت شركة نيسان اليابانية طرازات متنوعة من سيارات نيسان أبرزها سيارة نيسان نافارا التي تعد من السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، وتمتاز بتصميم خارجي أنيق وجذاب بالإضافة إلى ذلك إمكانياتها الفنية العالية، والسعر المميز حيث تتوافر الآن سيارة نافارا 2022 بالسوق الكويتي عبر فئة واحدة من التجهيزات بسعر 7100 دينار كويتي.