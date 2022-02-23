مواصفات سيارة Lexus Rz 2023 الجديدة من لكزس

مواصفات سيارة لكزس Rz450e المنتظرة، في الفترة الماضية أعلنت شركة السيارات ذات الماركة الشهيرة لكزس Lexus عن مجموعة جديدة من السيارات تترأسها سيارة RZ450e الموديل الجديد لعام 2023 وهي من السيارات التي حازت على إعجاب الكثير من الأشخاص على الرغم من عدم توافرها حتى الآن وكل ما يوجد عنها هي بعض الصور والمعلومات فقط نعرفكم بها فيما يلي.

مواصفات سيارة Lexus Rz 2023 الجديدة

لا توجد سوى معلومات بسيطة عن سيارة Rz450e الجديدة من شركة لكزس وهي المتاحة حتى الآن لحين إطلاق السيارة العام الجديد القادم 2023:

السيارة الكهربية الأولى من ماركة لكزس حيث تعمل بالكهرباء. أما عن منصة السيارة فهي تجمع في تصميمها بين ماركة تويوتا Bz4x المنتظرة مع موديل سوبارو سوليتير الموديل الجديدة المعلن عنها منذ فترة قصيرة موديل 2023 لهذا نجد هذا الشبه الكبير بين موديل لكزس وتويوتا سوبارو. من المتوقع أن يكون تصميم السيارة من الداخل أكثر من السيارات التي تعمل بنفس المنصة لأنها تابعة لشركة لكزس وتعتبر تلك المعلومة الوحيدة تقريبًا حول تصميم السيارة من الداخل. على الرغم من أن الانطباع الأول عند رؤية السيارة قد يشعرك بأن الشركة قد تخلت عن شعارها وتصميمها الخارجي إلا أن ذلك ليس صحيحًا حيث أنها تحتفظ بلمساتها المميزة التي تظهر في تموجات شبكة السيارة الأمامي وهي ما نجده في سيارة لكزس الشهيرة لكزس NX ويظهر الاختلاف فقط في كون مقدمة السيارة مصمتة ولا تحتاج إلى التهوية إذ أن فتحة التهوية موجودة في المصد الأمامي في الأسفل. ونجد أن تصميم لكزس Rz450e الجانبي يظهر به مجموعة من التموجات سواء في الجزء السفلي منها أو الأبواب وهي بنفس اللون المستخدم في إطارات السيارة ومراياها الجانبية ولون السيارة. ومحرك السيارة سيكون من النوع الهجين الذي يجعل السيارة تسير بأقصى سرعة ممكنة مما يجعلها مختلفة كثيرًا ومميزة عن باقي سيارات لكزس.

صور لكزس Rz450e السيارة الجديدة المرتقبة 2023

وفيما يلي بعض الصور المسربة عن سيارة لكزس المرتقبة لعام 2023:

نجد أن السيارة ستكون منها نسختين الأولى من المتوقع أن تكون بسعر 50 ألف دولار والثانية حوالي 55 ألف دولار.