يابخت الا هيشتري.. طرح السيارة الكهربائية الجبارة قنبلة الموسم بشحنة واحدة في الشهر بمواصفات وأسعار خيالية

مواصفات السيارة الكهربائية تعمل بشحنه واحدة في الشهر يبحث عنها مختلف المهتمين بتلك الشاحنة المتميزة، والتي تعتبر من بين أبرز الشاحنات والتي تعد صديقة للبيئة ولا تتسبب في أي أضرار لها، وقد تم الإعلان من قبل الوزارة لقطاع العمل العام عن مختلف التفاصيل والأسعار الخاصة بالسيارة التي تعمل كهربيا بمصر وهي السيارة المطلق عليها نصر إي 70، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن السيارة.

مواصفات السيارة الكهربائية تعمل بشحنه واحدة في الشهر

المواصفات والأسعار الخاصة بالسيارة الكهربائية والتي تعمل بشحنه واحدة في الشهر من أهم ما يتساءل عنه كل من يهتم بمعرفة التفاصيل الدقيقة لتلك الشاحنة والتي تمثل واحدة من أقوى السيارات المعلن عنها حديث وتتمتع بالعديد من الخصائص الفريدة والتي تؤهلها لتكون من أكثر أنواع السيارات التي لا تحتاج إلى وقود ضار بالبيئة ويخلف عادم إذ تعمل بالكامل من خلال طاقة الكهرباء وإليكم أهم المواصفات.

مواصفات ومميزات السيارة الكهربائية

تعمل تلك السيارة بشحنه واحدة في الشهر، والإنتاج سيتم خلال أغسطس المقبل.

هناك عدد ثلاث فئت تخص هذا الموديل.

القوة التي يتم إنتاجها من الموتور تعدل مائة سبعة وأربعين حصان.

أهم تجهيزات السيارة الكهربائية

من بين أقوى التجهيزات والتي ستتوفر بالسيارة من هذا النوع ما يلي:

السيارة ستكون متمتعة بقوة هيكلية كبيرة لتحمل المرور بالطرق الوعرة.

تمتلك تلك السيارة النظام للأمان مثل النظام إي بي إس للفرامل التي تمنع الانغلاق.

متوفر بالسيارة المكيف الأوتوماتيكي. دا

أهم المعلومات عن الأسعار الخاصة بالسيارة

الحكومة المصرية ستقوم بخطوة الدعم المقدر بنحو خمسين ألف جنيه مصري على كل شاحنة بالمراحل الأولية للتصنيع، والسعر الخاص بالسيارة يبلغ قدره ثلاثمئة وستين ألف جنيه مصري، والسعر يعد متفاوت وهذا وفقا للنوع، والسيارة متوفرة في عد ثلاثة من الفئات المختلفة كل فئة وفقا لتجهيزاتها، والتكلفة التي تخص الشحن الشهري تصل لقرابة مائة وأربعين جنيه مصري وهذا ما يتم بداخل محطة الشحن لتلك السيارة