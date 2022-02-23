السيارة الرياضية الجذابة...سيارة تويوتا سيكويا 2022 مميزاتها ومواصفاتها وفئاتها وأسعارها الخيالية

سيارة تويوتا سيكويا 2022، تعد سيارة تويوتا سيكويا من سيارات الدفع الرباعي التي تتميز بمساحة المقصورة الداخلية الكبيرة، تدخل ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، تأتي بمحرك قوي وإمكانات رائعة مثل احتوائها علي 3 صفوف لمقاعد الركاب، تقييمها جيد وأهم عيوبها استهلاك الوقود ونظام الترفيه القديم، ولمعرفة تفاصيل أكثر عن السيارة تابع القراءة.

سيارة تويوتا سيكويا 2022

مواصفات سيارة تويوتا سيكويا 2022

محرك تويوتا سيكويا v8 يأتي بسعة 5.7 لتر، ويعمل بقوة 381 حصان.

يقدر عزم دوران السيارة بنحو 401 رطل، كما أنها مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل ب 6 سرعات مختلفة.

يناسب هذا المحرك كافة أنواع القيادة.

يحتوي علي 8 سلندرات تبلغ سعتها 5700 سي سي، ثم أنها تعمل بقوة تبلغ 381 حصان.

تتميز بقدرة سحب تصل إلى 7400 رطل.

طول تويوتا سيكويا 5209 مليمتر، وعرضها 2029 مليمتر، ويبلغ ارتفاعها 1955 مليمتر.

طول قاعدة عجلاتها 3098 مليمتر،.

الوزن الكلي للسيارة يتراوح ما بين 2721 إلى 3311 كيلو جرام.

متوفرة بعدة ألوان مثل الرمادي المعدني وأسود معدني وأخضر وسوبر وأيت.

أنظمة الأمان سيارة تويوتا سيكويا 2022

تقييمها في اختبار السلامة الوطنية 4 من أصل 5 نجوم وهو تقييم جيد مناسب لسيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات.

تحتوي علي حساسات للركن الأمامي والخلفي.

مزودة بمصابيح أمامية عالية الشعاع تعمل تلقائيا.

بها كشغف للمشاة.

تحتوي على نظام مراقبة النقط العمياء.

بها نظام تثبيت السرعة التكيفي.

فئات تويوتا سيكويا

تم طرح 5 فئات مختلفة لسيارة تويوتا سيكويا هي:

سيكويا SRS.

وسيكويا TRD SPORT.

سيكويا LIMTED.

وسيكويا TRD PRO.

سيكويا PLATINUM.

تتمتع جميع الفئات بنفس نوع المحرك V8 مع دفع خلفي قياسي.

طراز SR5 يعمل عن طريق الدفع الرباعي.

أفضل فئة في السير علي الطرق الوعرة فئة TRD PRO.

مميزات سيارة تويوتا سيكويا 2022

تعد من سيارات الدفع الرباعي التي تتميز بقدرة خارقة علي السير خلال الطرق الوعرة بسلاسة

الدفع الرباعي التي تتميز بقدرة خارقة علي السير خلال الطرق الوعرة بسلاسة تتميز بحجمها الكبير وهيكلها القوي.

تقييمها من العملاء جيد.

محركها قوي.

تتميز بمقصورة داخلية فسيحة.

تتميز بأكبر مساحة تحميل بين فئتها.

سعر سيارة تويوتا سيكويا 2022