سيارات برخص التراب..36 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية بمواصفات ومميزات عاليه

36 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية بمواصفات ومميزات عاليه، مع تغير أسعار السيارات مع بداية العام الجديد وطرح موديلات جديدة من السيارات يبحث العديد من الناس عن أرخص أنواع السيارات الحديثة في السوق السعوي، خاصة كع ارتفاع أسعار السيارات خلال الفترة السابقة، وتوجد أنواع من السيارات رخيصة الثمن ولكن أدائها رائع مثل سيارة نيسان صني 2021 وجيلي بين راي 2021 وسيارة شيفروليه سبارك ls 2021، وإليكم مواصفات تلك السيارات وسعرها.

36 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الحديثة

قد يبحث الكثير عن السيارات الحديثة في السعودية بأسعار مناسبه لجميع الفئات

سيارة نيسان صني 2021 في السعودية

تشتهر سيارة صني بأنها اقتصادية في استهلاك الوقود وبمظهر المتناسق الذي يوحي بالعصرية والأناقة.

تتضمن مواصفات داخلية متميزة مثل احتوائها علي محرك تقدر قوته بنحو 118 حصان، كما يبلغ عزم دورانه 149 نيوتن/ متر، كما تعتبر سيارة نيسن صني 2021 من السيارت الرخيصة في السعودية .

تعد نيسان صني 2021 من سيارات السيدان، ويأتي محركها بسعة 1.6 لتر، كما يتكون من 4 أسطوانات.

تصل سيارة نيسان صني 2021 لأقصي سرعة في الساعة الواحدة منذ بدء تشغيلها في خلال ثانية

تباع سيارة نيسان صني 2021 بسعر يبدأ من 50.064 ريال سعودي.

سيارة جيلي بين راي 2021 في السعودية

سيارة جيلي بين راي 2021 من السيارات المعدة لتناسب فئة الشباب بتصميمها الحديث والمتميز وسعرها المنخفض ولذلك تعد من أكثر السيارات المنخفضة السعر مبيعا.

معدل استهلاك جيلي بين راي للوقود 20.9 كيلومتر/ لتر.

تحتوي علي محرك قوي مكون من 3 أسطوانات، ويصل عزم دوران السيارة إلى 215 نيوتن/ متر.

جيلي بين راي 2021 متوفرة في السوق السعودي بسعر يبدأ من 53.900 ريال سعودي، وبتالي تعتبر من أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية .

سيارة شيفروليه سبارك LS 2021 في السعودية