عروض الصيانة المجانية من شركة تويوتا جميل وحجز موعد الصيانة

عروض الصيانة المجانية من شركة تويوتا التى تتعاون مع شركة جميل للتقديم عروض الصيانة المجتنية غير التقسيط خاصة لسيارات تويوتا خلال الشهر الحالى، كما ان شركة تويوتا ستقوم بعمل صيانة 30 الف كيلومتر فى حالة قام العميل بعمل صيانة 20000 كيلومتر، كما ان تويوتا هي شركة يابانية متعددة الجنسيات لصناعة السيارات وهي واحدة من أكبر الشركات التي تشجع اعتماد السيارات الهجينة في جميع أنحاء العالم تُعتبررائدة في سوق السيارات، غير إمكانية المواطن لشراء سيارات تويوتا من خلال أقساط شهرية يقوم بتسديدها كل شهر لمدة 60 شهر، كما ان شركة تويوتا تتعاون مع بنك الراجحى وتقدم شروط تقسيط تويوتا فورتشنر من الراجحي ومواصفاتها وأسعارها، وقد وفرالوكيل لسيارات تويوتا في السعودية عبد اللطيف جميل من خلال الموقع الإلكتروني حجز موعد للصيانة، وتتعد المعارض الخاصة بشركة عبد اللطيف جميل ومنها معرض مركز الجوف والذي يقع في منطقة الشفاء على طريق الملك سعود، ومعرض صالة عرض طريق القصيم والتي تقع على طريق الملك فهد الفرعي، يوفر هذا المركز جميع خدمات الصيانة المميزة والتي تتم تحت أيدي مجموعة مدربة ومجهزة من الفنين والمتخصصين في مجال الصيانة.

عروض الصيانة المجانية من شركة تويوتا جميل

تشمل سيارات تويوتا العروض ما عدا سيارات كوستر وسوبرا وتويوتا 86 وداينا وهايس ومحركات الديزل ويشمل برنامج الصيانة كل 10000 كيلومتر حيث إبتداء من 20000 كيلو متر، كما ان البرنامج غير قابلة للتحويل من سيارة إلى سيارة أخرى ويسري هذا البرنامج على السيارة حتى لو تغير مالكها ولا يشمل البرنامج الصيانة كل 5000 كيلومتر وذلك للمركبات التى تعرضت لظروف خاصة بسبب سوء الإستخدام.

حجز موعد صيانة سيارات تويوتا

الدخول إلى موقع تويوتا السعودية. اختيار حجز موعد والضغط على بدء. ثم تعبئة نموذج الاستمارة لحجز موعد. كتابة الاسم الأول واللقب والبريد الإلكتروني. إدخال رقم الهاتف وسنة موديل السيارة ونوع السيارة. يتم تحديد نوع الموعد صيانة دورية أو صيانات أخرى. تحديد مركز ومدينة الصيانة الراغب فيه والتاريخ المفضل والوقت المفضل صباحاً أو مساءً. الضغط على مربع لشروط ثم مربع التحقق. النقرعلى استمرار واستكمال بيانات الحجز.

والجدير بالذكر ان يحق للشركة تغيير أو إلغاء برنامج جميل للصيانة المجانية في أي وقت ودون إشعار مسبق، وتتيح الشركة خدمة عملاء لصيانة تويوت اللااستفسار عن حجز موعد صيانة وتكون مواعيد العمل من السبت إلى الخميس من كل أسبوع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً ويوم الجمعة من الساعة الثانية وحتى العاشرة مساءً، غير التواصل مع مراكز صيانة تويوتا من خلال رقم 920024454 لخدمة العملاء أو الاتصال من أجل تقديم شكوى على الرقم 8004400055.