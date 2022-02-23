الوحش الياباني وصل.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 بشكلها الجديد في السعودية بمواصفات وأسعار تنافسية

مواصفات واسعار سيارة تويوتا بيلتا بالسعودية نتطرق لها من خلال هذا التقرير الآتي حيث تعتبر تلك السيارة من بين أقوى السيارات التي تمتلك عدد من المواصفات والخصائص والتي من خلالها من الممكن أن تتم القيادة للسيارة وبمنتهى الأمان، ومن خلال الآتي نوضح أهم المواصفات الأساسية والتي من خلالها سيكون من السهل على كل من يقود السيارة توفير عامل الأمان له ولكن يتواجدون معه بالسيارة كما سنعرض أهم التجهيزات الخاصة بالسيارة، وأهم ما تمتاز به عن غيرها من بين المركبات الأخرى مع توضيح أهم ما تمتاز به أجزاءها الميكانيكية، وتوضيح أهم المعلومات عن تكلفة الشراء للسيارة بالسوق المحلية.

مواصفات واسعار سيارة تويوتا بيلتا بالسعودية

المواصفات والأسعار الخاصة بالسيارة تويوتا بيلتا بالسعودية من أكثر ما يتم البحث عنه من قبل عدد كبير ممن يرغبون في معرفة كل جديد بعالم السيارات وكل من يقبلون على الشراء لتلك الشاحنة الفارهة والتي تمتلك عدد من المواصفات نذكرها على هذا النحو الآتي:

مواصفات سيارة تويوتا بيلتا بالسعودية

مواصفات سيارة تويوتا بيلتا بالسعودية من أهمها ما يلي في النقاط القادمة:

من أهم المواصفات التي تتواجد بالسيارة المحرك بالقوة التي تعدل مائتين وخمسين حصان.

السعة الخاصة بالمحرك تصل لنحو ثلاثة آلاف وخمسمائية سي سي.

السيارة بعزم دوران يصل لنحو مائتين خمسة وستين نيوتن لكل متر.

السيارة تتمتع بتواجد نظام إضاءة من نوع الليد.

متوفر بالسقف من الناحيتين الجانبيتين الأقطاب الأمامية والتي تتواجد بالسقف.

متوفر بالسقف من الناحيتين الجانبيتين الأقطاب الأمامية والتي تتواجد بالسقف. متوفر بالسيارة نوع من العواكس الضوئية.

أهم التجهيزات في السيارة:

أهم التجهيزات في السيارة: تجهيزات سيارة تويوتا بيلتا بالسعودية من أبرزها ما يلي في النقاط القادمة:

سيارة تويوتا بيلتا بالسعودية متوفر بها الناقل الحركي من النوع الأوتوماتيكي.

متواجد بالسيارة الجهاز المكيف.

متوفر الحساسات الخاصة بالركن.

متواجد الشاشة من النوع تاتش.

راديو مدمج يتواجد بالسيارة.

الجنوط من النوع الرياضي حوالي سبعة عشر بوصة.

سعر سيارة تويوتا بيلتا بالسعودية

السعر الخاص بالسيارة يعد متفاوت على حسب ما يتواجد بها من تجهيزات، وتكلفة شراء السيارة لفئتها الأولى مائتي اثنين وستين ألف ريال سعودي.