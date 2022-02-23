نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط تويوتا كورولا في السعودية بدون دفعة أولى من عبد اللطيف جميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض تقسيط تويوتا كورولا في السعودية ،عبد اللطيف جميل للتمويل هو أشهر معرض للسيارات موجود في المملكة العربية السعودية ووكيل مُعتمد في العديد من ماركات السيارات المعروفة، يقدم المعرض عرض تقسيط على سيارة تويوتا كورولا فئة 2022 اكس ال اي 1.5 بأقساط شهرية يتم تسديدها حتى 60 شهر وبدون دفعات أولى مقدمة تسهيلًا للمواطنين على امتلاك سيارة جديدة حديثة بقسط شهري بدون مقدم عبر الاتصال بـ رقم الشركة وتعبئة نموذج طلب التقديم على قسط تويوتا كورولا موديل 2022، نحن بصدد معرفة تفاصيل تقسيط تويوتا كورولا الجديدة في السعودية ومعرفة صفات السيارة الجديدة.

مواصفات تويوتا كورولا 2022

Toyota Corolla هي إحدى السيارات الصغيرة والعائلية والتي تم إنتاجها من قِبل شركة تويوتا موتورز، وتعد من اشهر السيارات التي لها عالمية كبيرة حول العالم والتي لها موثوقية من مستهلكيها.

محرك تويوتا كورولا 2022

يأتي محرك Toyota Corolla بسعة 1.5 لتر، مع قوة 121 حصان، وقوة عزم دوران 154 نيوتن/ متر وسعة الخزان 50 لتر بنزين والكمية المستهلكة لكل 100 كم مسافة 7 لتر بنزين، بـ الإضافة إلى 190 كسرعة قصوى لكل ساعة و 4 سلندر.

تجهيزات وسائل الأمان لتويوتا كورولا 2022

تأتي كورولا الجديدة بالعديد من وسائل الحماية والأمان للسائق كـ نظام منع انزلاق الفرامل وميزة الإنذار لمنع السرقات، ونظام المساعدة في طلوع المرتفعات، وحزام أمان للسائق والراكب الأمامي، وكاميرا مراقبة خلفية، و ميزة التحكم في ثبات السيارة ومانع حركة، وأجهزة استشعارات أمامية وخلفية لركن السيارة وعجلة احتياطية.

تفاصيل عروض تقسيط تويوتا كورولا في السعودية من عبد اللطيف جميل للتمويل

الاتصال بالرقم الموجود بالصورة أدناه لمعرفة تفاصيل أكثر عن كيفية تقسيط السيارة و الإتفاق مع المورد.

تعبئة نموذج طلب التقسيط سيتطلب من العميل كتابة أسمه ثلاثي وكتابة رقم جواله ومن ثم كتابة البريد الإلكتروني صحيح ليتم الرجوع إليه من قِبل الشركة الموردة، وكتابة أسم المدينة وذكر الدخل الشهري.

من العميل كتابة أسمه ثلاثي وكتابة رقم جواله ومن ثم كتابة البريد الإلكتروني صحيح ليتم الرجوع إليه من قِبل الشركة الموردة، وكتابة أسم المدينة وذكر الدخل الشهري. أسم المورد: معرض عبد اللطيف جميل .

. القسط الشهري المطلوب للسيارة: 1.246 ريال سعودي.

مدة التقسيط: 60 شهر ( 5 سنوات ).

قيمة سعر تويوتا كورولا في السعودية بـ 65.700 ريال سعودي.

التقسيط بدون دفعة أولى.

صور تويوتا كورولا 2022