- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات بدون مقابل للتنازل في السعودية بـ800 ريال بحالة ممتازة تويوتا كورولا وهيونداي أكسنت 2020 في المقال التالي
سيارات بدون مقابل للتنازل في السعودية بـ800 ريال سعودي بحالة ممتازة كشف بعض مالكي السيارات عن وجود سيارات للتنازل في السعودية، حيث أنه بالاتفاق مع مصرف الراجحي السعودي للحصول على قرض يقوموا بعرض سياراتهم للتنازل بأقساط شهرية قد تصل إلى أقل من ألف ريال سعودي، وكانت أنواع السيارات المقدمة للتنازل في المناطق المختلفة من المملكة العربية السعودية هي سيارة هيونداي أكسنت 2020، سيارة تويوتا كورولا 2018، ام جي 5 2021 وسيارة هيونداي إلنترا 2017 من جميع فئات السيارات السيدان والهاتشاباك والكروس أوفر.
أفضل سيارات للتنازل في السعودية
سيارة تويوتا كورولا 2018
مواصفات السيارة:-
- سعة موتور السيارة يتكون من أربع أسطوانات وتبلغ 1600 سي سي (1.6 لتر).
- قوة موتور السيارة 120 حصان ويقترن بفتيس أوتوماتيكي مكون من ست نقلات.
- نوع الناقل الحركي CVT ونظام صوتي مكون من ست سماعات صوتية.
- خاصية الفرامل المانعة للانغلاق ABS.
- المرايا الجانبية للسيارة تعمل بالكهرباء.
- مقاس جنوط العجلات الرياضي يتراوح بين 16 و17 بوصة.
- قسط السيارة الشهري ألف ونص ريال بدفعة أوليه 42 ألف ريال سعودي.
2. سيارة ام جي 5 2021
مواصفات السيارة:-
- تبلغ سعة موتور السيارة يبلغ 1.5 لتر (1500 سي سي) وقوته تبلغ حوالي 120 حصان.
- أقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 150 نيوتن لكل متر وأقصى سرعة من الصفر في زمن قدره 12.5 ثانية هي 100 كيلو متر لكل ساعة.
- سعر التنازل ثلاثة آلاف ريال سعودي وقسطه الشهري 894 ريال سعودي.
3. سيارة هيونداي أكسنت 2020
مواصفات السيارة:-
- الموتور مكون من أربع أسطوانات وسعته تبلغ حوالي 1600 سي سي (1.6 لتر).
- أقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 151 نيوتن لكل متر وقوته تبلغ حوالي 123 حصان.
- يقترن الموتور بناقل حركة فتيس أوتوماتيكي مكون من ست سرعات مختلفة.
- التسارع يبدأ من السكون (0 مسافة) حتى 100 كيلو متر لكل ساعة في غصون 11.2 ثانية.
- معدل استهلاك البنزين يبلغ 6.6 لتر لقطع مسافة قدرها 100 كيلو متر.
- قسط السيارة الشهري يبلغ 713 ريال سعودي بدون مقابل.
4. سيارة هيونداي إلنترا 2017
مواصفات السيارة:-
- الموتور سعته تبلغ حوالي 1600 سي سي (1.6 لتر) وقوته تبلغ حوالي 121 حصان.
- أقصى عزم دوران للموتور يبلغ 156 نيوتن لكل متر ويقترن بفتيس أوتوماتيكي مكون من أربع سرعات مختلفة.
- معدل استهلاك سيارة هيونداي إلنترا من البنزين يبلغ 6.6 لتر لقطع مسافة قدرها مئة كيلو متر.
- أما تسارع السيارة فتبدأ من نقطة السكون الصفري (صفر مسافة) حتى سرعة قدرها 100 كيلو متر لكل ساعة في غصون 11.3 ثانية.
- لم يتم تحديد قسط السيارة الشهري ولكن سعر التنازل 35 ألف ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ