أقوي سيارة عصرية..سيارة هافال جوليون 2022 في السعودية بمواصفات فاخرة وتكتولوجيا متقدمة

سيارة هافال جوليون لعام 2022 بجرأة أكبر من سابقتها بتحديثات عصرية ومظهر جديد ومتين النتائج ركض راقٍ يجمع بين الأناقة والفخامة والقوة تبرز أكثر بجسم يضيف طابعًا مميزًا إلى أبعاده الأنيقة، ترتقي خطوطها الديناميكية الهوائية وتصميمها الداخلي الفسيح بفائدتها إلى المستوى التالي.تقدم هافال جوليون مقصورة داخلية مبنية بمواد فاخرة ومليئة بالتكنولوجيا المتقدمة التي تجعل كل رحلة ممتعة للغاية، واليكم المواصفات المميزة في سيارة هافال جوليون 2022 في السعودية

مواصفات هافال جوليون 2022 في السعودية

فيما يلي بعض من أبرز خصائص هافال جوليون:

تعمل السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات بقوة 110 حصان وسعة 1.5 لتر.

السيارة مزودة بنظام دفع أمامي وناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات.

يتم تضمين نظام الأمان العام ونظام وقوف السيارات ونظام الرؤية ونظام السرعة في السيارة.

تتميز السيارة بهيكل صلب يبلغ طوله 4472 ملم وعرضه 1841 ملم.

يبلغ طول عجلات السيارة 270 سم وهي مصنوعة من الألمنيوم بقطر 17 بوصة. كان التصميم السابق يحتوي على شبكة سوداء مع مصابيح LED.

هم الأسود والأبيض والأحمر اللون.

يحتوي على شاشة ترفيهية مقاس 12.3 بوصة تم تصميمها من الداخل إلى الخارج ومجهزة بأحدث التقنيات.

يمكن استخدام الطائرة بعدة طرق.

تحتوي على وظيفة الشحن اللاسلكي بالإضافة إلى مساحة داخلية واسعة.

المقاعد مصنوعة من الجلد وتعمل بنظام التدفئة ويتوفر العديد من أنظمة الجلوس.

يبلغ طول السيارة حوالي 4472 ملم بينما يبلغ عرضها حوالي 1841 ملم.

يبلغ ارتفاع المركبة حوالي 1619 ملم ومساحة صندوق السيارة 337 لترًا.

تتميز السيارة أيضًا بسمات أمان وأمان عالية السعة مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS).

المركبة مزودة بنوافذ كهربائية.

خصائص هافال جوليان 2022

فيما يلي بعض خصائص السيارة:

تصميمها المميز يجعلها من أفضل موديلات السيارات في المملكة العربية السعودية. يوجد منظر بانورامى من السطح. المقاعد مريحة حقًا. يحتوي على شاشة تعمل باللمس تعرض معلومات المستخدم. إنه آمن ويمكن تخزينه دون خوف من الأذى. لديه فرامل انتظار تعمل بالكهرباء. تحتوي على فتحات تكييف الهواء في جميع أنحاء السيارة

سعر سيارة هافال جوليون 2022 في السعودية

تشتهر موديلات ماركة هافال الصينية في السوق السعودي لقدرتها على جذب مجموعة واسعة من العملاء بسبب أسعارها المنخفضة التكلفة. توضح الأسطر التالية سعر هافال جوليان 2022 لكل فئة على حدة:

جائزة الفئة الأولى هافال جوليان 67 مليون ريال.

جائزة هفال جوليان الفئة الثانية 73 مليون ريال.

جائزة هفال جوليان الثالثة 82 مليون ريال.

من المحتمل أن يتقلب سعر هافال جوليان 2022 في المملكة العربية السعودية حيث تقبل الوكالة المحلية ترقيات مؤقتة من أجل إقناع العميل بشراء السيارة.