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عمر شويل - جدة كيا سبورتاج 2022 kia sportage واحدة من أبرز الاختيارات في السيارات فئة SUV في المملكة العربية السعودية، وتعد السيارة الجبارة من أقوى الاختيارات إذا كان الحديث عن سيارة اعتمادية بأقل مصروف تشغيل بالإضافة إلى امتلاك سعر إعادة بيع قوي لا يهدر المال الذي تم شرائها به، وحققت السيارة الكثير من النجاجات بفضل أنها تابعة لأحد أقوى علامات صناعة السيارات في العالم وهي كيا الكورية.

كيا سبورتاج 2022 kia sportage بأرخص قسط عروض عبداللطيف جميل سداد مريح

يمكنك تقسيط كيا سبوتاج من عبداللطيف جميل بأقل قسط في المملكة العربية السعودية وكذلك بأطول فترة سداد ممكنة أيضا.

وفي الوقت نفسه الفئة الخاصة بالأرقام التالي ذكرها هي فئة DR5 بقسط شهري يبلغ 1845 ريال سعودي.

كذلك هناك دفعة أخيرة بسعر 29 ألف 802 ريال سعودي للحصول على سيارة كيا المتميزة.

التقسيط على فترة مريحة للغاية وتقدر هذه الفترة بـ60 شهر كاملين.

قيمة الضيفة المضافة على سعر السيارة هي 15 ألف 455 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه معدل النسبة السنوية على كل عام من تقسيط السيارة هو 21%.

أبرز مزايا كيا سبورتاج في السعودية.. اسطورة الصحراء الوعرة الجبارة

تمتلك السيارة محرك بقوة 140 حصان مكانيكي، صرفية وقود السيارة 13 لتر كل 200 كيلومتر.

وفي الوقت نفسه السيارة قوية على الطرق الوعرة بفضل العشفة القوية التي تمتلكها وتمنحها هذا الأداء الخرافي.

السيارة تصل لسرعة 100 كيلومتر في الثانية بعد مرور زمن قدره 11 ثانية تقريبا.

ارتفاع السيارة الكبير عن الأرض أفضل ما يميزها بالإضافة إلى أنها تمتلك نظام جر أمامي.

التجيهزات الترفهية قوية حيث تحتوي السيارة على نظام صوتي عملاق مكون من 16 سماعة.

سعر سبورتاج ستاندر 2022 في المملكة العربية في شهر فبراير

السيارة تباع لدى وكيلها في السعودية بسعر 100 ألف ريال سعودي تقريبا ووكيل سيارات كيا في السعودية هو شركة الجبر.

مواصفات الأمان في اسطورة السيارات كيا سبورتاج

السيارة تأتي بحزمة مواصفات أمان جيدة تضم وسائد هوائية وكذلك أيضا نظام مراقبة الإطارات وضغطها بالاستمرار.

وفي الوقت نفسه لا تحتوي السيارة على مساعد اصطفاف لكنها تحتوي على كاميرا خلفية بدقة عالية للرجوع بأمان للخلف.