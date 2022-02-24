السيارة الفخمة المذهلة... سيارة لأند ديسكفري 2022 مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها المذهلة

سيارة لأند ديسكفري 2022 ،طرحت شركة لاندروفر العديد من السيارات التي تتميز بقوة أدائها في السوق السعودي، تتميز سياراتها بأنها رياضية متعددة الاستخدامات SUV، مزودة بالعديد من وسائل الترفيه والراحة لتضمن قيادة ممتعة للركاب، وأحدث سيارة طرحتها الشركة هي سيارة لأند ديسكفري التي تم طرحها مع بداية عام 2022، التي تتميز بمحركها القوي ومقصورتها الفسيحة التي تشتمل علي إمكانات ترفيه عالية وأنظمة أمان قياسية ولمعرفة أهم مواصفاتها ومميزاتها ومتابعتها يرجي متابعة القراءة.

سيارة لأند ديسكفري 2022

مواصفات سيارة لأند ديسكفري 2022

سيارة لأند ديسكفري مزودة بمحرك تبلغ سعته 3000 سي سي، إلى جانب أن المحرك يعمل بقوة 355 حصان.

عزم دوران السيارة يصل إلى 499 نيوتن متر، ثم أن المحرك مكون من 6 أسطوانات مختلفة.

تعمل لأند ديسكفري عن طريق الدفع الرباعي وتتميز بناقل حركة أوتوماتيكي مزود ب ثماني سرعات.

تتميز بشبكات أمامية متقطعة، كما أن الواجهة الأمامية للسيارة ذات تصميم رائع يدخل فيه النيكل والكروم ليعطي للسيارة مظهرا فخما.

مميزات سيارة لأند ديسكفري 2022

تحتوي سيارة لأند ديسكفري 2022علي مواصفات ترفيهية عالية لضمان رحلة ممتعة للركاب أثناء القيادة حيث:

تحتوي على شاشة تعمل باللمس بمقاس 11.4 بوصة.

بها نظام ملاحة.

بها راديو HD.

مزودة بشاحن لا سلكي.

بها نظام صوت MERIDIAN، يأتي بسعة من 12 إلى 14 مكبر للصوت.

تدعم نقطة اتصال WI-FI.

بها جهاز استيريو مزود ب 8 مكبرات صوت.

تشمل راديو ستالايت.

تدعم ابل كار بلاي واندرويد أتوتو.

مزودة بمصابيح في الواجهة الأمامية والخلفية تعمل بتقنية LED.

مزودة بعجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

أنظمة الأمان بسيارة لأند روفر ديسكفري 2022

للقيادة بأمان علي مختلف الطرق وحماية الركاب من أي خطر للتصادم، زودت سيارة لأند روفر ديسكفري 2022 بأنظمة متعددة منها:

مراقبة النقط العمياء.

التعرف علي إشارات المرور.

تحذير الاصطدام الأمامي.

الحفاظ علي خط السير.

كاميرا للرؤية المحيطية للمساعدة في ركن السيارة.

مراقبة نعاس السائق في أثناء القيادة.

أجهزة استشعار للركن الأمامي والخلفي.

الكبح التلقائي في حالة التعرض للطوارئ.

نظام تنبيه حركة المرور الخلفية.

أسعار سيارة لأند ديسكفري 2022

يبدأ سعر سيارة لاندروفر ديسكفري في السوق السعودي من 390 ألف ريال سعودي.