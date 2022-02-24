السيارة الجبارة الواعرة..سيارة نيسان سنترا 2022 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات عاليه وأسعارها في السعودية

سيارة نيسان سنترا 2022 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات عاليه، طرحت شركه نيسان اليابانية سيارة نيسان سنترا 2022 والتي تنافس بقوه العديد من السيارات القوية في هذا العام يتوفر منها ثلاث فئات مختلفة في السعر والمواصفات وهي سنترا S وسنترا Sv وسنترا SR، وهي سيارة مميزه على مستوى التصميم الخارجي والإمكانيات الداخلية وإليكم مواصفاتها وأسعارها في السوق السعودي.

مواصفات سيارة نيسان سنترا 2022 الجديدة

تحتوي السيارة على عجلات معدنيه بمقاس 16 انش.

أبعاد سيارة نيسان سنترا:

الطول الكلي للسيارة 4615 ملليمتر، بينما العرض 1760 مليمتر، ويبلغ ارتفاعها 1495 مليمتر.

طول قاعده العجلات 2700 ملليمتر.

بينما يبلغ حجم الصندوق الخلفي للسيارة 510 لتر ويعد حجم ممتاز مقارنة بالعديد من السيارات في نفس الفئه السعرية.

تأتي السيارة بقنوط رياضي بمقاس 16 بوصة، ولها محرك قوي تبلغ قوته 149 حصان.

محرك نيسان سنترا مكون من أربع أسطوانات ومزود بخمس سرعات مختلفة.

كما تبلغ سعته 2 لتر، وجميع إصدارات نيسان سنترا 2022 لها محرك ثابت.

تستهلك السيارة وقود بمعدل 8.9 لتر كل 100 كيلومتر.

عجلات السيارة من الألمونيوم بمقاس 18 انش.

تحتوي علي ام الجنوط الرياضية التي تأتي بمقاس 16 بوصة.

مميزات سيارة نيسان سنترا 2022

تدعم آبل كار بلاي و اندرويد اوتو.

تحتوي على نظام صوتي مزود بست مكبرات للصوت.

مقاعد السيارة صنعت من القماش الفاخر تشمل السيارة شاشه لمس بمقاس 8 بوصة.

تحتوي على مصابيح ليد امامية وخلفية.

يمكن دخول السيارة بدون مفتاح تحتوي على مقاعد أمامية.

بها نظام تدفئه تتميز بشبك مصمم علي هيئة حرف V.

تحتوي على نظام لدعم الفرامل ba.

يمكن طي المرايا الجانبية للسيارة.

يوجد بها شاشة معلومات بها العديد من المزايا.

عيوب سيارة نيسان سنترا 2022

لا تحتوي على العديد من أنظمه الأمان.

كما أن ارتفاعها عن الأرض قليل مما يجعل تعرض السيارة للأذى أعلى نسبيا بالإضافة لعدم وجود بعض من امكانيات الترفيه الحديثة الموجودة في سيارات منافسة مقاربة في السعر.

أسعار سيارة نيسان سنترا 2022