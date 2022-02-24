نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة السيارات.. سيارة تويوتا تندرا 2022 الشكل الجديد في السعودية بمواصفات وأسعار تنافسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات واسعار سيارة تويوتا تندرا تعد من أكثر الأمور لمبحوث عنها لمزيد من التفاصيل حول تلك السيارة، والتي قد أثبتت جدارتها من خلال تلك النسخ السابقة والإصدارات الأقدم منها، وبالنسبة للموديل الجديد من تويوتا تندرا للعام ألفين اثنين وعشرين فيعتبر من بين أقوى الموديلات التي تعد على قدر عالي من التميز ولها العديد من المواصفات الأكثر تميز، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصل على أهم ما يتواجد في تلك السيارة من التجهيزات الأساسية، والمزايا التي تتوفر في السيارة لتوفر منظومة قيادة آمنة للكثيرين، وفيما يلي أيضا نوضح أهم ما يتعلق بتكلفة الشراء للسيارة.

مواصفات واسعار سيارة تويوتا تندرا

نتطرق فيما يلي عن المواصفات والأسعار للسيارة تويوتا تندرا، والتي تعتبر من بين السيارات المتميزة، والتي تمتلك عدة أنماط مميزة للقيادة المريحة والآمنة، وهذا بسبب ما يتوفر فيها من قدر عالي من المميزات مع المواصفات الأكثر تميز، ومن خلال الآتي نوضح أهم المواصفات الأساسية والأكثر جذب لعملاء.

مواصفات سيارة تويوتا تندرا

مواصفات سيارة تويوتا تندرا نتعرف عليها من خلال الآتي من تلك النقاط القادمة:

السيارة تتوفر بها العديد من الخصائص الفريدة للقيادة لآمنة مع قوة التصميم من الخارج لاختراق أي طرق وعرة.

المحرك تصل قوته الحصانية أربعمائة سبعة وثلاثين حصان.

سعة المحرك تصل لنحو ثلاثة آلاف ونصف سي سي.

المحرك من النوع التربو القوي، والناقل للحركة من النوع الهجين.

القدرة الخاصة بالسحب تصل لاثني عشر رطل.

الجنوط الخاص بالسيارة من المقاس سبعة عشر بوصة.

أهم التجهيزات الخاصة بالسيارة

أهم التجهيزات في السيارة تويوتا تندرا ما يلي في النقاط القادمة:

أهم التجهيزات في السيارة تويوتا تندرا ما يلي في النقاط القادمة: الشبكة الأمامية بنمط جديد، وتعد بتصميم جيد ومميز.

متوفر النظام المميز من الإضاءة بالتقنية ليد.

المصابيح من النوع الكهرماني، وعددها ثلاثة.

المصابيح من النوع الكهرماني، وعددها ثلاثة. الأقواس الخاصة بالعجلات قد تم حفرها وهذا لكي يضاف الطابع المتسم بقوة تصميم هيكل السيارة.

سعر السيارة:

السيارة تندرا تتوفر بالسعر بالسوق العالمية يصل للتكلفة خمسة وثلاثين ألف دولار أمريكي، وهو ما يعادل حوالي مائة أربعة وثلاثين ألف ريال سعودي، وهذا السعر للسيارة من الفئة الأولى والسعر حسب التجهيزات.