نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون مقدم قرض سيارات مستعملة بأقل راتب وأرخص قسط شهري ولا تحتاج كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة حلم أقتناء سيارة يداهم الكثير من راغبي شراء السيارات في المملكة العربية السعودية، ويتساءل البعض حول خطوات الحصول على التمويل المناسب الذي يلبي متطلباته، وسواء لاقتناء السيارة أو لأي سبب أخر، وأهم ما يبحث عنه العملاء في التمويلات المتاحة التي توفرها الشركات والبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية هو سهولة والإجراءات التي يمكن من خلالها الحصول على التمويل المناسب، وذلك بحسب العباءة المالية للعميل، وفي الآونة الأخيرة كثرت معدلات شراء السيارات المستعملة، مما يسهل على العملاء الاختيار بين أكثر من سيارة بأسعار غير مبالغ فيها بالنسبة للبعض، وأيضا أبرز ما يبحث عنه العميل في السيارة التي يرغب في شراها هي الحالة الفنية للسيارة بشكل عام، والكمليات المتاحة بها وسهولة صيانتها وتوافر قطع الغيار.

تمويل سيارات مستعملة بدون مقدم

إذا كنت تود أن تحصل على أفضل سيارات مستعملة وتكون بحالة جيدة، قرض شخصي 20 ألف ريال بدون كفيل، فيمكنك أن تحصل عليها من خلال أفضل أنواع الشركات داخل المملكة العربية السعودية بسعر ممتاز، ومتوسطي الدخل الشهري مما يحصلون على مبلغ شهري بسيط يمكنهم الحصول على التمويل بدون كفيل في حالة وجود سجل ائتماني جيد، عروض سيارات للمواطنين والمقيمين، وفترة السداد تصل حتى 40 شهراً، واختيار سيارة أحلامك ومقارنتها بالكثير من السيارات الأخرى، حتى تحصل على الأفضل لك دائماً.

مزايا تمويل سيارات مستعملة

توفر لك شركة عبد اللطيف جميل للسيارات أفضل الحلول التمويلية والخدمات والعروض الممتدة خلال الشهر، شروط تمويل السيارات من بنك البلاد، وهناك عرض تمويلي لأفضل أنواع السيارات المستعملة بدون مقدم ومن غير وجود ضامن، وفترة سداد تصل حتى ثلاث سنوات، بتأمين شامل ومتكامل لسياراتك عند الحصول عليها، والتمويل متاح للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية والمقيمين على أراضيها، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر بالعميل قبل طلب التمويل.

شروط الحصول على السيارات المستعملة

للموظفين بالقطاع الحكومي يجب أن يكون المتقدم لطلب التمويل على رأس العمل لمدة شهر، وللموظفين بالقطاع الخاص يجب أن يكون على رأس العمل لمدة ثلاث شهور قبل التقدم لطلب التمويل، والراتب الشهري لا يقل عن 3000 ريال، وقم بالتقديم على طلب التمويل واختيار السيارة التي تبحث عنها من خلال الموقع الإلكتروني لشركة عبد اللطيف جميل للسيارات، أو التوجه إلى أحد الفروع التابعة له، أو الاتصال على رقم خدمة العملاء 8002442211 من الأحد إلى الخميس للاستفسار أو طلب التمويل وتقديم الشكاوى.