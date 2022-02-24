مواصفاتها واعرة.. بـ700 ريال تقسيط كيا سبورتاج 2022 لمدة خمس سنوات بمواصفات واسعار جبارة

مواصفاتها واعرة.. بـ700 ريال تقسيط كيا سبورتاج 2022 بدون مقدم قامت شركة عبد اللطيف جميل السعودية بعمل عرض تقسيط لمدة خمس سنوات على أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022 الجديدة، وتصل قيمة القسط الشهري إلى 700 ريال سعودي، وتعد هذه السيارة من أفضل السيارات اليابانية المقدمة من شركة كيا اليابانية والتي تعتبر من أشهر شركات السيارات حول العالم، وفي موضوعنا اليوم سنقدم لكم شرح تفصيلي لكل ما يخص سيارة كيا الجديدة من مميزات وعيوب وأسعارها في السوق السعودي للسيارات.

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022 في السوق السعودية

القسط الشهري على سعر السيارة يبلغ 700ريال سعودي.

مدة التقسيط تبلغ خمس سنوات.

سعر السيارة 84 ألف و350ريال سعودي.

الدفعة الأولية من سعر السيارة تبلغ 58ألف و3ريال سعودي بينما الدفعة الأخير 33ألف و950 ريال سعودي.

مواصفات ومميزات كيا سبورتاج 2022

سعة محرك السيارة يبلغ 1600 سي سي (1.6 لتر) وقوة الموتور تبلغ حوالي 226 حصان.

شاشة عرض الوسائط المعلوماتية تبلغ حوالي 8بوصة و أقصى عزم دوران للمحرك تبلغ 178نيوتن لكل متر.

تدّعم السيارة خاصيتي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو الخاصة بالهواتف الذكية المتطورة.

تحتوي السيارة على خاصية شحن الهواتف اللاسلكية والتعرف على صوت الركاب بحسب النظام.

حجم ومساحة شحن السيارة تبلغ 30.7 قدم مكعب.

مقاس عجلات السيارة تبلغ 18 بوصة .

تحتوي السيارة على صفين فقط من المقاعد ويمكنها استيعاب إلى خمس أفراد بالغة.

كما أنها مزودة بمصد من أسفل السيارة ومزودة بشبك عريض من الأمام أسود اللون يزيد من أناقة السيارة.

السيارة مزودة بخاصية تساعد في إخفاء عوادم السيارة مما يجعلها خيار مميز.

منافذ يو إس بي وخاصية الاتصال الذكي بالهواتف الذكية.

كشف النقط العمياء على الطرق.

الدخول الذكي إلى السيارة بدون مفاتيح.

كاميرا محيطية تساعد في كشف كل الطريق أمام السائق من جميع النواحي.

تنبيه السائق عند استشعار الاصطدام والخروج عن المسار الصحيح.

عيوب كيا سبورتاج 2022