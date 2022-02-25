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عمر شويل - جدة سيارة ميتسوبيشي أتراج 2022 من العيسائي للسيارات في السعودية. سنتطرق إلى مزاياها الكثيرة. كذلك سعر ميتسوبيي أتراج 2022 في السعودية. إذا ما كنت تبحث عن حافز جديد في حياتك؟ ذكي، موثوق، يمكن االعتماد عليه، يوفر لك متعة مضاعفة، ودائما يواكب نمط حياتك العصري؟ إذ، هذه السيارة المدمجة مصممة خصيصا لك، فهي تجمع بين اإلطاللة والمظهر الديناميكي المتقدم، مزايا السالمة الموثوقة، والتكنولوجيا الذكية، إضافة إلى كفاءة ممتازة في توفير الوقود وجودة أصيلة. معها سترتقي بحدود عالمك إلى آفاق جديدة.

سعر ميتسوبيشي أتراج 2022 مزايا وقوة تحمل على الطريق

يصل سعر ميتسوبيشي أتراج عند العيسائي للسيارات في السعودية بداية من 42 ألف ريال سعودي شامل الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة.

ميتسوبيشي أتراج 2022 من الداخل

ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن واﺣد: اﻛﺘﺸﻒ ﻣﻘﺼﻮرة ﻣﺘﻄﻮرة، ﻣﺰاﻳﺎ ﺳﻬﻠﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام، ﻣﺴﺎﺣﺔ واﺳﻌﺔ، ﺗﺼﻤﻴﻢ داﺧﻠﻲ ﻣﺜﻴﺮ ﻟﻺﻋﺠﺎب ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻛﺎﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ. اﻟﻘﻤﺎش اﻷﻧﻴﻖ واﻟﻤﻮاد ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة ﻟﻠﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﻠﻴّﻨﺔ واﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺠﺴﻢ ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ، ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻌﺪادات ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ. ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ أﻧﺎﻗﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﺳﺒﻞ اﻟﺮاﺣﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ، ﻣﺎ ﻳﻀﻔﻲ ﻣﺰﻳﺪاً ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺔ واﻟﺮﻗﻲ اﻟﻌﺼﺮي ﻷﺳﻠﻮب ﻗﻴﺎدﺗﻚ … وﻧﻤﻂ ﺣﻴﺎﺗﻚ.

آداء ميتسوبيشي أتراج 2022 في السعودية

ﺣﻔّﺰ ﺣﻮاﺳﻚ ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ: اﺧﺘﺒﺮ أداءً ﻣﻔﻌﻤﺎ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳﺔ وﻛﻔﺎءة ﺟﻴﺪة ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﻗﻮد ﺗﻐﻤﺮك ﺑﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﺮﺿﺎ واﻟﺴﻌﺎدة ﻓﻲ ﻛﻞ رﺣﻠﺔ ﻗﻴﺎدة. ﺳﻮاء ﻛﻨﺖ ﻣﺘﻮﺟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ، ﺗﺘﺴﻮق اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻚ داﺧﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ أو ﺗﻘﻮد اﻟﺴﻴﺎرة ﺧﺎرﺟﻬﺎ، ﺳﺘﺤﻈﻰ ﺑﺘﺤﻜﻢ رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ، وﺗﺴﺎرع ًﻓﺎﺋﻖ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻷواﻣﺮك، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻨﺎورة ﺳﺮﻳﻌﺔ رﺷﻴﻘﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ رﻛﻦ اﻟﺴﻴﺎرة واﻻﻧﻌﻄﺎف اﻟﺤﺎد أﻣﺮا ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ.

مواصفات محرك ميتسوبيشي أتراج 2022 في السعودية

المحرك: ﻳﻮﻓﺮ ﻣﺤﺮكMIVEC * ﻋﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﻌﺔ1.2 ﻟﺘﺮ اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ 3 اﺳﻄﻮاﻧﺎت ﻗﻮة ﻗﺼﻮى واﻓﺮة ﺗﺒﻠﻎ 57 ﻛﻴﻠﻮ واط )78 ﺣﺼﺎﻧﺎً( ﻋﻨﺪ 6,000 دورة ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ وﻋﺰم أﻗﺼﻰ ﻋﻤﻠﻲ ﻳﺒﻠﻎ100 ﻧﻴﻮﺗﻦ/ ﻣﺘﺮ )10.2 ﻛﺠﻢ- م( ﻋﻨﺪ4,000 دورة ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ.

ناقل الحركة الفل ميتسيوبيشي أتراج 2022 العيسائي

ﻧﺎﻗﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ ذو اﻟﺘﻌﺸﻴﻖ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ INVECS-III CVT:ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻧﺎﻗﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ ذو اﻟﺘﻌﺸﻴﻖ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ INVECS-III** CVT اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻨﺴﺒﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق, وﺑﻌﺪد دورات ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻫﻲ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أداء ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮد. ﺳﺘﻨﻌﻢ ﺑﺘﺴﺎرع وﺗﺒﺎﻃﺆ ﺳﻠﺲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺴﺐ ﺗﺮوس ﻣﺨﺘﺎرة ﺑﻜﻔﺎءة ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻇﺮوف اﻟﻘﻴﺎدة. ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻤﻀﺎء ﻗﺮاءة ﺳﻬﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﻤﺢ اﻟﺒﺼﺮ وﻳﺄﺗﻲ ﻣﻘﺒﺾ ﻧﺎﻗﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﻜﺴﻮاﺑﺎﻟﺠﻠﺪ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ.

[AS&G] ﺗﻮﻗﻒ واﻧﻄﻼق أﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ

AS&G ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻮﻗﻒ واﻻﻧﻄﻼق اﻷﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد واﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل إﻳﻘﺎف ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺤﺮك أﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻴﺎرة ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻟﺪى اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻋﻨﺪ إﺷﺎرات اﻟﻤﺮور. ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺤﺮك ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻋﻨﺪ رﻓﻊ ﻗﺪﻣﻚ ﻋﻦ دواﺳﺔ اﻟﻔﺮاﻣﻞ.

ﻣﺆﺷﺮ ﻧﻤﻂ اﻟﻘﻴﺎدة اﻻﻗﺘﺼﺎديECO

ﻳﻀﻲء ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻛﻠﻤﺎ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ دواﺳﺔ اﻟﻮﻗﻮد ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ. ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻳﺸﺠﻌﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﺎدات ﻗﻴﺎدة ﺟﻴﺪة ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻮﻗﻮد وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺌﺔ أﻧﻈﻒ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.

ﺼﻤﻴﻢ أﻳﺮودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺳﻠﺲ

ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻴﻜﻞ ﺑﺸﻜﻞ اﻧﺴﻴﺎﺑﻲ ﻟﻴﻨﺰﻟﻖ ﺑﺴﻼﺳﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﻮاء. ﻳﻘﻠﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺴﺤﺐ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻣﻦ اﻟﻀﻮﺿﺎء اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﻳﺎح واﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن، وﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﻗﻮد وﻳﻌﺰز ﺛﺒﺎت اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎدة ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ.

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اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻨﺼﻒ ﻗﻄﺮ اﻟﺪوران ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ ﻓﺌﺘﻪ

ﺴﺎﻫﻢ ﻧﺼﻒ ﻗﻄﺮ اﻟﺪوران اﻟﻀﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎز ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة ﻋﻨﺪ اﻟﺪوران، وﻳﺠﻌﻞ اﻟﻘﻴﺎدة ﻓﻲ ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻷي ﺷﺨﺺ، وﻓﻲ أي ﻋﻤﺮ.