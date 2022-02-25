نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسطورة المذهلة.. سيارة فورد برونكو 2022 وأحدث مواصفاتها وأسعارها الخيالية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة فورد برونكو بالسعودية تعد من بين أهم المعلومات التي يتم البحث عنها من قبل العديد من الرغبين في الشراء لتلك السيارة الأكثر تميز، والتي تمتلك الكثير مما يؤهلها لأن تكون السيارة الأقوى عالميا ومحليا، وم خلال تلك من تلك السطور نتعرف بالتفصيل على أقوى المواصفات التي تتواجد بالسيارة مع توضيح السعر المحلي لشرائها بمعارض المملكة العربية السعودية، حيث تعد تلك السيارة من بين موديلات السيارات الأكثر طلبا حيث تتمتع بالعديد من المزايا الإضافية والتي نطرحها بمزيد من التفاصيل عبر هذا التقرير الآتي.

مواصفات سيارة فورد برونكو بالسعودية

المواصفات والأسعار للسيارة فورد برونكو بالسعودية من الموضوعات التي يزداد البحث بشكل مستمر عنها وتسعى العديد من المنصات التي تهتم بعرض كل جديد عن عالم السيارات إلى معرفتها، وفيما يلي أهم المواصفات الخاصة بهذا النوع من السيارات.

مواصفات ومميزات سيارة فورد برونكو بالسعودية

مواصفات سيارة فورد برونكو بالسعودية من أهمها ما يلي في النقاط القادمة:

التصميم الخاص بها من حيث مقصورتها الداخلية يعد بسيط.

تعد من بين السيارات المميزة، والتي تقبل التحويل، وتعد من أقوى ما ينافس سيارة رانجلر جيب، والسيارة تتوفر بعدد إصدارين.

المحرك من النوع التربو بالسعة التي تصل لنحو اثنين ونصف لتر.

العزم للدوران يصل لمائتين وأربعين نيوتن لكل متر.

القوة الخاصة بالمحرك تصل لثلاثمئة وعشرة حصان.

المحرك من النوع الهجين.

أهم التجهيزات الخاصة بالسيارة

أقوى التجهيزات الخاصة بالسيارة ما يلي:

السيارة متواجد بها فرامل مانعة للانغلاق.

متواجد بها رف مدمج ومن الممكن أن يتم تركيب الشاشات للهواتف فيه.

المنافذ بفرق جهد اثني عشر فولت.

السيارة قد تم إدخال مرايا لها من الجوانب يتم طيها كهربيا.

السيارة منجدة بخام الفينيل البحري.

متواجد بالسيارة جهاز آبل بلاي.

سعر السيارة بالأسواق

السعر الخاص بتلك السيارة يصل لحوالي ثمانية وعشرين ألف دولار أمريكي بالسوق العالمية وهو ما يقرب من مائة وستة ألف ريال سعودي، وحوالي مائة وأربعة ألف درهم إماراتي بالسوق المحلية بالبلاد