القوة والمتانة.. سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 Toyota FJ Cruiser في السعودية بأسعار ومواصفات عالمية

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 يتساءل عن أهم المواصفات الخاصة بها الكثير من المقبلين على شرائها، والراغبين في الحجز لهذا الموديل المميز الذي يعد واحد من بين أقوى موديلات السيارات، ويعتبر أيضا موديل محدث ومطور بنسخته للعام ألفين اثنين وعشرين، حيث تعتبر الشاحنة من هذا النوع إف جي كروزر من أكثر الشاحنات التي تتمتع بعدد من المواصفات القوية، والتي نتعرف عليها من خلال هذا التقرير الآتي، كما نعرض أهم المزايا الخاصة بالسيارة، وأقوى ما تمتلك من تجهيزات وإعدادات للقيادة الآمنة، كما سنوضح تكلفة الشراء للسيارة.

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

السيارة من نوع تويوتا اف جي كروزر من أكثر النوعيات للسيارات والتي تعد مميزة بالعديد من المواصفات التي أهمها قوة الهيكل من الخارج وهذا ما يتيح السير على مختلف الطرق الوعرة، وبالنسبة للمواصفات الأخرى نعرض المزيد منها عبر هذا التقرير الآتي، من أهم ما تملك السيارة من مواصفات ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة ممتلكة للمحرك بالقوة مائة سبعة وسبعين حصان.

عزم الدوران لمحرك السيارة يصل لمائتين خمسة وستين نيوتن لكل متر.

السيارة متوفر بها الفرامل التي تمنع الانغلاق، والتي تعمل بالخاصية التي تعمل على التوزيع الإلكتروني للفرامل، كما أن السيارة فراملها تعمل بالنظام إي بي إس.

متوفر بالسيارة نظام إضاءة مميز، والمصابيح تعمل بتقنية الليد.

التجهيزات الخاصة بالسيارة تويوتا إف جي كروزر 2022

السيارة تمتلك العديد من التجهيزات والتي من أبرزها ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة تمتلك النظام المكيف من الداخل والذي يعمل بشكل أوتوماتيكي وبالريموت.

السيارة متواجد بها الناقل الحركي من النوع الأوتوماتيكي ومدرج لعدد من السرعات.

متواجد بالسيارة نمط للقيادة مميز يتلاءم مع مختلف الطرق الوعرة.

أسعار سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 في السعودية

السيارة تمتلك العديد من التجهيزات، وتتوفر بعدد أربعة من الفئات، والسعر يتفاوت من الفئة إلى الأخرى، والسعر لسيارة تويوتا اف جي كروزر يصل للفئة الأولى عند سعر مائة سبعة وسبعين ألف ريال سعودي، وهذا بمختلف الأسواق المحلية بالمملكة السعودية.