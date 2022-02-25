نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار شيفرولية لانوس المستعملة ومواصفاتها السيارة معشوقة الجماهير في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار شيفرولية لانوس المستعملة من المواضيع التي يزداد عليها البحث هذه الفترة في سوق المستعمل للسيارات، على الرغم من أن هناك الكثير والعديد من السيارات المختلفة الماركات والعلامات التجارية داخل الأسواق، إلا أن هناك بعض من السيارات لها طابع خاص لدى الكثير من الأشخاص بسبب ما تحتوي عليه تلك السيارات من مميزات واسعار اقتصادية تناسب الكثير من الأشخاص ومن تلك السيارات هي سيارة شيفرولية لا نوس معشوقة الجماهير.

حيث إن السيارة اقتصادية وممتازة فضلاً عن توفيرها للبنزين وبها العديد من المزايا لذلك نجد أن للسيارة مكانة خاصة لدى بعض الأشخاص خاصة المواطن المصري، حيث بدأ طرح شيفرولية لانوس في الأسواق المصري من عام 2001 وحتى اليوم ظلت السيارة محافظة على مكانتها في قلوب الكثير.

اسعار شيفرولية لانوس المستعملة

كانت سيارة شيفرولية لانوس في بداية إنتاجها تابعة لشركة كورية الجنوبية وهي شركة دايو وبعد أن حققت الشركة نجاحًا كبيرًا في العديد من الأسواق العالمية وبما فيهم مصر، قررت شركة شيفرولية الأمريكية أن تقوم بشراء هذا النوع من الطراز من شركة دايو، واستمرت شركة شيفرولية الأمريكية بإنتاج العديد من سياراة سيفرولية بنفس المواصفات.

مواصفات شيفرولية لانوس

السيار تأتي أبعادها الخارجية بطول 4237 مم.

كما أن الابعاد الخارجية للسيارة من ناحية العرض هي 1678 مم.

ارتفاع سيارة شيفروليه لانوس 1432مم.

كما أن وزن السيارة 1010 كم.

تحتوي السيارة على خزان وقود بسعة 45 لتر.

كما أن سعة الحقيبة الخلفية للسيارة تصل إلى 322 لتر.

محرك السيارة قوته سعة 1500 سي سي حيث يولد قوة تبلغ 86 حصان.

ناقل الحركة بالسيارة هو ناقل يدوي.

كما أن محرك السيارة يحتوي على 5 سرعات.

يوجد بالسيارة العديد من وسائل الأمان لحماية السائق.

كما تحتوي على وسائد هوائية بالإضافة إلى أحزمة الأمان والفرامل التي تتميز بالقوة الشديدة.

اسعار السيارة سيفرولية لانوس

تأتي السيارة داخل الأسواق المصرية المحلية بأسعار مناسبة للكثير حيث تتراوح اسعار شيفرولية لانوس من 70 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه مصري وتختلف تلك الأسعار في السوق على حسب حالة السيارة وموديل السيارة أيضًا ولكن تلك هي الأسعار المتداولة.