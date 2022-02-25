أفخم سيارة الرياضية... سيارة تويوتا هايلكس 2022 اقوي سيارة بمواصفات ومميزات جبارة وأسعارها فى السعودية

سيارة تويوتا هايلكس 2022 اقوي سيارة بمواصفات ومميزات جبارة، تعتبر سيارة تويوتا هايلكس من أهم أنواع سيارات النقل ذات حجم صغير، التي قامت بطرحها شركة تويوتا موتورز، وقد حققت السيارة نجاح كبير بكافة أنحاء العالم والوطن العربي حتى أن وصل هذا النجاح لأمريكا واليابان، والجدير بالذكر أن قد تم تصنيفها من بين أسرع أنواع سيارات النقل الصغيرة بالعالم، وقد تم أنتاج لأول خط هايلوكس بعام 1968 على أن تقوم بضخ الكثير منها ويتم القيام بتوزيعه بكافة أنحاء العالم.

سيارة تويوتا هايلكس 2022 اقوي سيارة بمواصفات ومميزات جبارة

مواصفات سيارة تويوتا هايلكس 2022

السيارة متوفرة بمحرك قوي بسعة 208 لتر ويبلغ 4 سلندر، وسعة خزان الوقود تبلغ نحو 80 لتر.

متوفرة بمحرك قوي بسعة 208 لتر ويبلغ 4 سلندر، وسعة خزان الوقود تبلغ نحو 80 لتر. ينتج عن محرك السيارة قوة تصل نحو 174 حصان، قوة عزم الدوران نحو 450 نيوتن لكل متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك.

أبعاد السيارة تأتي بطول يبلغ نحو 5.335 ملم، وعرض السيارة 1.515 ملم، وارتفاع بحوالي 1.815 ملم.

شنطة السيارة يبلغ سعتها نحو 900 لتر، كما أنها بنظام منع الانغلاق للفرامل.

توفر لك تقنية المتابعة لضغط الإطارات، وتعمل بتقنية التحكم بثبات السيارة، ويوجد به مساعد فرامل.

مزودة بتقنية التوزيع الإلكتروني للفرامل، كما أنها تدعم جميع وسائل الأمن والسلامة منها وجود وسائد هوائية.

متوفر بالسيارة كاميرا خلفية، ويوجد به حامل للأكواب، يوجد به سنتر لوك.

تحتوي السيارة على خمس مقاعد مصنعة جميعها من القماش، ويوجد بها شاشة لعرض المعلومات المتنوعة.

مميزات سيارة تويوتا هايلكس 2022

السيارة مزودة بمحركات بنزين بأسطوانات رباعية، ذات سعة 2700 سي سي وينتج عنه 166 حصان.

كما أن متوفر بنسخة تعمل بمحرك من النوع الديزل ذات قوة 150 حصان.

تتميز السيارة بمساحة كبيرة من الداخل، كما أنها تدعم أنظمة للقيادة متنوعة، وبها مقود حركة متعدد المهام.

إلى جانب وجود شاشة تاتش بالألوان بسعة 8 بوصة متخصصة بعرض الوسائط المتعددة وأيضاً الخرائط.

أسعار سيارة تويوتا هايلوكس 2022 بالسعودية