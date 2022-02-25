تويوتا راف 4 Toyota Rave 4 2022 أهم مواصفاتها ومميزاتها وسعرها في المملكة السعودية

سيارة تويوتا راف 4 Toyota Rav4 2022 المحدثّة تعد واحدة من أكثر سيارات الدفع الرباعي العائلية فخامة وقوة، فتاريخها القديم الممتد من عام 1996 من أميركا الشمالية هو ما يثبت أنها سيارة رائدة في فئتها، فهي تحقق مبيعات عالية حتى الآن أي بعد مرور حوالي 26 عاماً على إصدارها، وهذا الحديث يشمل جميع الإصدارات الخاصة بالسيارة كإصدار إصدار الـ 5 أبواب، إصدار الـ 3 أبواب، الجيل الثاني، الجيل الثالث، الجيل الرابع، وختاماً بالجيل الخامس الحالي، وتتمتع السيارة تويوتا راف 4 موديل 2022 بتصميم جذاب وعصري، يتسم بالقوة والإنطلاق والإندفاع، وهو ما يتطابق تمامًا مع إمكانيات السيارة الميكانيكية والتقنية، إلى جانب مزايا الأمان وأنظمة مساعدة السائق.

تويوتا راف 4 Toyota Rav4 2022

تأتي السيارة بمحرك بقوة 203 حصان بسعة 2.5 لتر، وعزم دوران بقيمة 250 نيوتن.

السيارة مزودة بناقل حركة يوفر لك 8 سرعات يعمل أوتوماتيكيا، وعجلة قيادة مركزية.

تأتي السيارة بجنوط قوية مصنوعة من الألومنيوم بمقاس 18 بوصة.

الشكل الخارجي للسيارة يضم تحديثات رائعة، كتبديل الإضاءة العادية بمصابيح ليد، وتزويد مقابض الأبواب بإضاءة خافتة لتضيف لمسة فخامة ساحرة.

مواصفات المقصورة الداخلية لسيارة تويوتا راف فور 2022

تأتي السيارة بمقاعد مريحة مصنوعة من جلد ممتاز، وبتصميم رياضي ADV ليعطي لمحة أنيقة وفخامة ملحوظة للمقصورة الداخلية، كما أنها تأخد 8 وضعيات مختلفة لزيادة الراحة.

تحتوي السيارة على العديد من وسائل الترفيه الهامة ومنها:

راديو ستيريو لمحطات إذاعة FM و AM.

تقنية الشحن اللاسلكي للأجهزة.

شاشة بحجم 7 بوصة تعمل باللمس.

عدد 6 مكبرات صوت تعمل بنظام GBL.

منفذ USB.

كاميرا خلفية رقمية لتسهيل الركن.

تكييف أحادي المنطقة.

مميزات Toyota Rav4 2022

الأمان والسلامة أولاً هو شعار سيارة تويوتا راف فور؛ ذلك لأنها تحتوي على العديد من مميزات الأمان والسلامة بالاعتماد على العديد من الأنظمة الهامة، التي تساعد السائق على القيادة بأريحية تامة، وتسهل من إمكانية التحكم الكامل في ثبات وسرعة المركبة.

نظام خاص بمراقبة مستوى الضغط في الإطارات.

نظام تنبيه عند الانحراف عن المسار والتحكم في مدى ثبات السيارة.

نظام الكبح التلقائي.

وسائد هوائية.

ولأنها سيارة عائلية في المقام الأول، فهي مزودة بموصلات latch التي تساعد على تثبيت مقاعد الرضع والأطفال.

تم تزويد السيارة بتقنية جديدة تساهم في تقليل استهلاك الوقود وبالتالي تقليل الانبعاثات الخارجة منه.

سعر سيارة تويوتا راف فور 2022

تُعرض السيارة في الأسواق بسعر مرتفع نسبياً، بالمقارنة مع سيارات الدفع الرباعي المماثلة، فيصل سعرها إلى 170,000 ريال سعودي.