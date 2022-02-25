مواصفات وسعر تويوتا سيينا senya 2022 الاقتصادية متعددة الاستخدامات

مواصفات وسعر تويوتا سيينا 2022 senya أمر يرغب في معرفته العديد من المواطنين نظرا لروعة أداء هذه السيارة، وسوف نتناول في هذا المقال جميع امكانياتها ومميزاتها المختلفة من حيث التصميم الداخلي والخارجي ومعايير الأمن والسلامة لها، والكثير من المعلومات حول قوة المحرك لها وعزم الدوران وغيرها من المواصفات الميكانيكية.

مواصفات سيارة تويوتا سيينا 2022 senya

يسهل الخروج والدخول منها نظرا لمساحتها المريحة للراكب والسائق، وتحتوي على كاميرا تسمح برؤية المحيطة السيارة وتعمل بالدفع الرباعي وبها العديد من معايير الأمن والسلامة.

سيارة تويوتا سيينا 2022 قوة المحرك لها تبلغ 245 حصان وتحتوي على شاشة ترفيه يبلغ مقاس 9 بوصة.

تدعم نظام الأبل كار والأندرويد أوتو وبها العديد من المزايا المختلفة فهي توفر في الوقود.

مميزات سيارة تويوتا سيينا 2022

يوجد بسيارة تويوتا سيينا 2022 مرايا خارجية لتحذير السائق وتحتوي السيارة على مصابيح ليد أمامية.

يوجد زجاج خلفي مميز يعطي خصوصية للسيارة وهي مصممة بشكل رائع وتحاكي السيارات الرياضية.

تدعم الواي فاي وبها راديو قمر صناعي وست مكبرات للصوت ومنفذ لل usb للشحن التليفون المحمول.

تستطيع الدخول بدون مفتاح ويمكن استخدام المظلات الشمسية الخلفية ويوجد شاشات عرض في هذه السيارة بالمقعد الخلفي يبلغ مقاسها 11 بوصة.

تحتوي السيارة على نظام ملاحة وراديو بدقة عالية وتستطيع التحكم في مناخ السيارة بشكل مميز، كما يوجد بالسيارة فتحة سقف تعطيها مظهر رائع.

تتوفر العديد من الألوان لها مثل اللون الأسود والفضي والأزرق والأخضر والأحمر والأبيض.

معايير الأمن والسلامة لسيارة senya 2022

تحتوي سيارة تويوتا سيينا 2022 على حساسات خلفية وأمامية تساعد السائق على الركن بسهولة.

يوجد نظام للرؤية المحيطة عبر كاميرا وهذا النظام يساعد في الرؤية الخلفية بشكل خاص.

يوجد نظام مراقبة النقاط العمياء.

تحتوي السيارة على نظام تنبيه السائق من الاصطدام لتحذيره.

يوجد نظام كبح تلقائي في حالات الحوادث والطوارئ.

يوجد نظام تثبيت السرعة كما يتوافر وسادات هوائية تحمي السائق والركاب في حالات الحوادث ويوجد نظام استشعار أمان.

ضمان سيارة سيينا 2022

تصل مدة الضمان للسيارة لثلاث سنوات أو 60 ألف كيلو متر.

يوجد ضمان لناقل الحركة يبلغ خمس سنوات أو 100 ألف كيلو متر.

سعر سيارة سيينا 2022