تويوتا أف جي كروزر FJ Cruiser 2022 سعرها ومواصفاتها وأهم مميزاتها

عادت شركة تويوتا للإعلان عن الإصدار الجديد من سيارة الدفع الرباعي تويوتا أف جي كروزر 2022 FJ Cruiser، وهذا التحديث تضمن تغييرات بسيطة في الشكل والتصميم الخارجي، وكذلك الإكسسوارات والكماليات في الداخل، مع الإبقاء على الإمكانيات المعروفة للسيارة، وبالطبع رافق هذا تغيير ارتفاع ملحوظ في سعر سيارة تويوتا FJ Cruiser 2022، حيث وصل فرق السعر إلى ما يقارب 100 ألف ريال سعودي، ومع ذلك فالسيارة ذات كفاءة عالية، وهذا يظهر جلياً في القيادة على الطرق الوعرة وذلك لوجود دفع خلفي مساعد.

تويوتا أف جي كروزر FJ Cruiser 2022

السيارة مزودة بمحرك بقوة 270 حصان، 6 سلندر، وبسعة 4 لتر، وعزم دوران 380 نيوتن متر.

تأتي السيارة بناقل حركة يعمل أوتوماتيكياً يوفر لك 5 سرعات.

سعة خزان الوقود 159 لتر، وهو ما يساعد على السير مسافة 1200 متر تقريباً.

الشكل الخارجي يشبه إلى حد كبير سيارة تويوتا لاند كروزر، من حيث شكل الشاسيه الياباني المعروف، مع مصابيح هالوجين وكشافات ضباب أمامية عالية الجودة.

تأتي السيارة بجنوط متينة من الألومنيوم بمقاس 17 بوصة.

مواصفات المقصورة الداخلية لسيارة تويوتا أف جي كروزر 2022

المقصورة الداخلية لا تقل فخامة وأناقة عن الشكل الخارجي، فهي مزودة بمقاعد مريحة تأخذ وضعيات مختلفة، مغطاة بمطاط من نوع ممتاز مضاد للماء water proof وسهل التنظيف، وكذلك الأرضيات.

تحتوي السيارة على كاميرا خلفية للمراقبة وتقليل التصادم.

السيارة مزودة بمكبرات صوت من نوع subwoofer مما يوفر تجربة استماع انسيابية نقية.

تحتوي على مشغل USB.

مميزات Toyota FJ Cruiser 2022

تمثل سيارة اف جي كروزر موديل 2022 أحد وحوش القوة وخاصةً في على السير في الطرق الوعرة، فإنها تحتوي على قفل ديفرانس خلفي خارجي يساعد على دفع السيارة في حالة غرسها في الرمال.

السيارة مزودة بمصدات داخلية جانبية لتقليل حدة التصادم في حالة القيادة على تضاريس وعرة، بالإضافة إلى ألواح حماية خارجية للهيكل الخارجي.

مدعومة بنظام التحكم في الجر لضمان تجربة قيادة آمنة من الانزلاق.

تأتي السيارة بنظام الكبح التلقائي EBD المزود بمستشعرات عالية الدقة.

سعر سيارة تويوتا أف جي كروزر 2022

تم عرض تويوتا أف جي كروزر في الأسواق السعودية بثلاث أسعار لثلاث إصدارات مختلفة: