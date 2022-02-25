نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات سيارة تويوتا بيلتا Toyota belta 2022 فئة سيدان متوسطة الحجم في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا بيلتا Toyota belta 2022 هى الاختيار الامثل بين فئة السيدان متوسطة الحجم، تتمتع بالعديد من المواصفات والمميزات التى تجعلها من أفضل السيارات فى تلك الفئة، سيارة اقتصادية فى استهلاك الوقود تملك محرك رائع، يقدم أداء متميز على الطرقات، ليست الأسرع بتأكيد فهى لم تصنع لذلك، تقدم أداء هادئ لمحبي القيادة الآمنة، بجانب مساحتها الداخلية الكبيرة، ونظام السلامة abs toyota، تلك السيارة نسخة طبق الأصل من سوزوكي سيارز الاختلاف الوحيد بينهما هو الأسم فقط.

سيارة تويوتا بيلتا Toyota belta 2022

التصميم الخارجى للسيارة مميز على طريقة تويوتا يارس وبالأخص الشاسيه، التصميم يبرز طول السيارة الذي يبلغ 4490 ملم، تويوتا بيلتا أنيقة، سعرها معقول مقارنة بالمواصفات، قطع الغيار متوفرة في كل مكان، يسهل العثور عليها، يسهل بيعها، وتلك نقطة هامة لا يمكن تجاهلها ومن أهم مميزاتها، مراكز الصيانه متوفرة أيضا.

تويوتا بيلتا 2022 سيارة بسيطة ليست بالفخامة المبهرة، لكنها مريحة، في كل شيء لن تسبب المتاعب لصاحبها، مقدمة بيلتا يزينها شباك أمامية والمصابيح مع بعض لمسات الكروم يوجد أيضا يتوفر مصابيح نهارية.

تصميم Toyota belta 2022 الداخلى

المقصورة الداخلية واسعة ومريحة إلى حد كبير عملية، تملك العديد من التقنيات الرائعة من التحكم فى المناخ، وبعض أماكن التخزين الصغيرة بين المقاعد للحصول على المزيد من المساحة، وحاملات الأكواب، للحصول على تهوية جيدة بالداخل يتوفر بعض الفتحات، تدعم أيضا نظام تثبيت السرعه، يوجد نظام صوت قوي، تدعم الاتصال بأنظمة الهواتف الذكية المختلفة، كما يتوفر راديو.

محرك تويوتا بيلتا 2022 وقوة الأداء

محرك بيلتا مميز جداً، إقتصادي موفر في الوقود، 1500 سي سي وناقل حركة 4 أو 5 سرعات، تصل قوة هذا المحرك إلى 103 حصان، يتوافر نوعان من ناقل الحركة اليدوي أو الأوتوماتيكي حسب رغبة العميل، يعمل بشكل مذهل وبالأخص في الزحام مثالى في تلك النوعية من التنقلات، تأتي Toyota belta بميزة حصرية فى فئة السيدان وهي تقنية إيقاف المحرك بشكل تلقائي.

سعر تويوتا بيلتا Toyota belta 2022